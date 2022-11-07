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Общество

Дорожники Нижегородской области переходят на усиленный режим работы в связи с грядущим ухудшением погоды

17 ноября 2022 14:10  [217] Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 17 и 18 ноября прогнозируется ухудшение погоды, связанное с прохождением циклона и обильным снегопадом. Кроме того, ветер усилится до 6-11 м/с, местами его порывы составят до 18 м/с.

В связи с этим на федеральных трассах М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 Нижний Новгород – Саратов дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

Расчистку и обработку дорог будут производить более 50 единиц спецтехники - КДМ, трактора со снегоуборочным оборудованием, погрузчики. Количество задействованной в работе техники будет оперативно регулироваться по интенсивности осадков и дорожным условиям, и при необходимости группировку спецмашин на трассах увеличат.

Накануне на ключевых дорогах Нижегородской области использовано 100 тонн противогололёдных материалов, а днём ранее, в ночь на 15 ноября, - более 220 тонн.

Сообщается, что в течение сегодняшнего дня на заснеженных участках будет вестись расчистка и патрульная обработка реагентами. Водителей просят набраться терпения и в местах проведения дорожных работ снижать скорость и не препятствовать проезду спецтехники.

Специалисты Упрдора ведут круглосуточный мониторинг за дорожной ситуаций на федеральных трассах региона. Для этого используются 19 видеокамер, 10 метеостанций и 14 постов учёта интенсивности движения. Также дорожные патрули регулярно проводят объезд подведомственных участков дорог. Вся информация оперативно поступает в Ситуационный центр, диспетчеры которого координируют работу дорожной техники в режиме реального времени.

Водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными на дорогах и выбирать скоростной режим по погодным и дорожным условиям, а также соблюдать дистанцию и не совершать опасных манёвров.

Сообщить о нештатных ситуациях или обратиться за помощью можно по телефону диспетчерской 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный).

 

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Теги:
Дороги М-7 Снег
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