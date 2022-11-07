Подпольное производство алкоголя обнаружили в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подпольное производство алкоголя обнаружили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в одном из СНТ города полицейские выявили ангар, в котором был оборудован цех по разливу немаркированного алкоголя, а в другом районе был найден склад с готовой продукцией.

Всего было изъято более 10 тысяч бутылок с алкоголем различного объема, более 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, пустые бутылки, пробки и бобины с имитацией различных алкогольных марок.

Также на складе правоохранители изъяли более 7,7 тысяч литров якобы водки, портвейна, настойки и спирта. Стоимость изъятой продукции составляет более 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.1 ч. 5 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Установлено, что владельцем этих помещений является 54-летний нижегородец. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Также составлены административные протоколы на двух иностранцев, принимавших участие в производстве.

Ранее сообщалось, что более 50 точек незаконной продажи алкоголя прекратили свою деятельность в Нижегородской области после проверок.

Также напомним, что четыре человека скончались в Нижегородской области в 2022 году после отравления алкоголем.