Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр.Гагарина 18 и 19 ноября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 18 и 19 ноября будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) 18 ноября - с 7:00 до 22:00 и 19 ноября - с 7:00 до 23:00.

Ограничения вводятся в связи с проведений массовых мероприятий.

Так, в пятницу, 18 ноября состоится домашний хоккейный матч между нижегородским "Торпедо" и череповецкой "Северсталью".

В субботу, 19 ноября, во Дворце Спорта состоится концерт популярного исполнителя Jony.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.