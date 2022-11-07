Электричка "Варя - Починки" в Нижнем Новгороде в 2022 году перевезла 1 млн пассажиров

Фото: пресс-служба ГЖД
НИА "Нижний Новгород"
Горьковская железная дорога поздравила миллионного пассажира электропоезда "Варя - Починки" 17 ноября.
Как сообщили в пресс-службе ГЖД, поздравления принимала жительница Нижнего Новгорода Валентина Миляева.
От имени руководства ГЖД и АО "ВВПК" миллионному пассажиру передали памятные подарки и сертификат на бесплатные поездки по данному маршруту сроком на три месяца.
Всего за 10 месяцев 2022 года пригородные электрички в Нижнем Новгороде перевезла 1.1 млн пассажиров, что почти на 20% выше чем в 2021 году.
Ранее сообщалось, что почти 55% пассажиров городской электрички Починки-Варя в Нижнем Новгороде используют электронный кошелек.
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