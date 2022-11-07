Электричка "Варя - Починки" в Нижнем Новгороде в 2022 году перевезла 1 млн пассажиров Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

НИА "Нижний Новгород"

Горьковская железная дорога поздравила миллионного пассажира электропоезда "Варя - Починки" 17 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГЖД, поздравления принимала жительница Нижнего Новгорода Валентина Миляева.

От имени руководства ГЖД и АО "ВВПК" миллионному пассажиру передали памятные подарки и сертификат на бесплатные поездки по данному маршруту сроком на три месяца.

Всего за 10 месяцев 2022 года пригородные электрички в Нижнем Новгороде перевезла 1.1 млн пассажиров, что почти на 20% выше чем в 2021 году.

Ранее сообщалось, что почти 55% пассажиров городской электрички Починки-Варя в Нижнем Новгороде используют электронный кошелек.