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Операционная система "Роса"

17 ноября 2022 16:38  [155]

Российская экономика в 2022 году переживает не лучшие времена. Санкции западных стран влияют на её развитие самым негативным образом, особенно на те отрасли, что сильно зависели от поставок технологий, программного обеспечения и высокотехнологичных комплектующих.

По этой причине как никогда актуальными для российских пользователей стали разработка и реализация отечественного программного обеспечения, ведь компьютер как таковой уже давно является ядром не только любого домашнего хозяйства, но и любого технологического процесса. К счастью, по ряду направлений работы по импортозамещению западного программного обеспечения велись уже давно, и сейчас эти продукты не только активно замещают иностранные аналоги, но и ни в чём им не уступают по основным характеристикам. К этим продуктам относится в том числе операционная система Роса.

О системе

Строго говоря, "Роса" – это не операционная система, а дистрибутив, то есть комплект программного обеспечения, который включает ядро системы и комплект уникального программного расширения. Этот "расширительный комплект" в "Росе" бывает разным в зависимости от назначения обеспечения. Ядро же системы составляет небезызвестный Linux с открытым кодом.

Занимается разработкой программ компания НТЦ ИТ РОСА. Собственно, поэтому операционная система так называется.

Немного истории

Проект операционной системы "Роса" начал разрабатываться ещё в 2007 году на фоне развивающейся программы импортозамещения программного обеспечения на государственных оборонных предприятиях. Изначальной задачей разработчиков было создание защищённого отечественного софта, который могли бы безопасно использовать военные и чекисты.

К 2022 году было разработано несколько версий операционной системы для разного оборудования и пользователей. Также ведётся разработка версии операционной системы для микропроцессоров с ARM-архитектурой (32- и 64-битные версии).

Виды операционных систем "Роса"

На данный момент, актуальными являются следующие версии ОС:

  1. Enterprise Linux Desktop. Настольная версия для персональных компьютеров, находится в свободном доступе.
  2. Enterprise Linux Sever. Версия ОС для серверных компьютеров.
  3. "Кобальт" и "Хром". ОС с высокой степенью защищенности для государственных силовых структур. В свободном доступе их не найти.

Где скачать ОС "Роса"?

Скачать ПО от "Росы" легко – оно находится в свободном доступе в интернете. Можно воспользоваться трекерами для скачивания. Также скачать программу можно на сервисе "Яндекс.Mirror".

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