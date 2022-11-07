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Производство металлоконструкций и пожарных гидрантов за 380 млн рублей появится в Нижегородской области. Соглашение об этом подписало ООО "Лига" и Корпорации развития региона.
Согласно информации, компания "Лига" производит металлоконструкции для коммунальных служб и компаний сферы энергетики, строительные и другие ограждения, модули для остановок общественного транспорта и мусорные баки.
Инвестор отмечает, что новое предприятие будет единственным в России с полным циклом производства пожарных гидрантов. Также планируется выпуск отбойников.
Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, в проект будет инвестировано 380 млн рублей. После его реализации в регионе будет создано 223 новых рабочих мечта.
Сейчас действующее производство металлоконструкций выпускает 1,5 тысячи тонн продукции в год. После запуска нового завода производственные мощности вырастут в несколько раз.
Планируется, что реализация проекта завершится уже в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Кстовский НПЗ инвестирует более 16,5 млрд рублей в строительство установки изомеризации.
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