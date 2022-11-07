Производство металлоконструкций и пожарных гидрантов за 380 млн рублей появится в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Производство металлоконструкций и пожарных гидрантов за 380 млн рублей появится в Нижегородской области. Соглашение об этом подписало ООО "Лига" и Корпорации развития региона.

Согласно информации, компания "Лига" производит металлоконструкции для коммунальных служб и компаний сферы энергетики, строительные и другие ограждения, модули для остановок общественного транспорта и мусорные баки.

Инвестор отмечает, что новое предприятие будет единственным в России с полным циклом производства пожарных гидрантов. Также планируется выпуск отбойников.

Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, в проект будет инвестировано 380 млн рублей. После его реализации в регионе будет создано 223 новых рабочих мечта.

Сейчас действующее производство металлоконструкций выпускает 1,5 тысячи тонн продукции в год. После запуска нового завода производственные мощности вырастут в несколько раз.

Планируется, что реализация проекта завершится уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Кстовский НПЗ инвестирует более 16,5 млрд рублей в строительство установки изомеризации.