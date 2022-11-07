Обучение на тракториста в УЦ "Перспектива"

В нашем учебном центре "Перспектива" вы можете получить специальность, которая будет востребована всегда. Мы проводим обучение на трактористов разных специализаций, а также водителей разных направлений.

У нас сформировались партнерские отношения со многими крупными компаниями. Наши филиалы есть в разных города Московской области. Посмотреть более подробную информацию и контакты вы можете на сайте educp.ru.

Курсы трактористов

За годы работы мы подготовили большое количество трактористов, которые успешно работают в разных компаниях.

Тракторист – это профессия, которая востребована в сельском хозяйстве. Водитель тракторов разного типа может с помощью специальной техники вспахивать землю, вносить удобрения в почву, вырубать деревья, собирать урожай и так далее.

Сегодня в этой сфере есть дефицит работников. Поэтому профессия тракториста очень востребована.

На наших курсах в УЦ "Перспектива" вы получите теоретические знания и практические навыки. Вы сможете не только уверенно управлять разными типами тракторов, но и заменить детали, получите знания по правилам безопасности и многое другое.

За трактор могут садиться только водители, которые прошли курсы трактористов.

Эта профессия доступна: имеющим водительское удостоверение, без проблем со здоровьем, уже имеющим профильное образование, владеющим навыками управления спецтехникой.

Мы принимаем на курсы учащихся от 18 лет. У нас работают преподаватели с большим стажем и опытом, высокой квалификации.

Преимущества обращения к нам:

курсы для трактористов разных специализаций;

категории B, C, D, E;

диплом государственного образца.

У нас есть вся техника для проведения успешных занятий. Деятельность наших УЦ происходит по лицензии.

Мы подготовили за годы работы огромное количество специалистов рабочих профессий. Приглашаем вас в наши УЦ в Подмосковье!

Наши плюсы

Что еще есть в нашем центре "Перспектива"? Есть собственная автошкола, обучение на водителя погрузчика, машиниста бульдозера, машиниста экскаватора и автогейдера, дорожного катка, асфальтоукладчика.

Также у нас есть обучение по госзакупкам и обучение пожарно-техническому минимуму. А еще подготовка водителей по перевозке опасных грузов.

Занятия ведут квалифицированные преподаватели. Курсы по разным специальностям строятся таким образом, чтобы можно было получить максимум теории и практических навыков. У нас есть собственная автобаза для обучения. Процесс обучения строится эффективно.

Ждем вас в нашем учебной центре!

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