Конкурс на пост главы Нижегородского района
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Обучение на тракториста в УЦ "Перспектива"

18 ноября 2022 09:52  [83]

В нашем учебном центре "Перспектива" вы можете получить специальность, которая будет востребована всегда. Мы проводим обучение на трактористов разных специализаций, а также водителей разных направлений.

У нас сформировались партнерские отношения со многими крупными компаниями. Наши филиалы есть в разных города Московской области. Посмотреть более подробную информацию и контакты вы можете на сайте educp.ru.

Курсы трактористов

За годы работы мы подготовили большое количество трактористов, которые успешно работают в разных компаниях.

Тракторист – это профессия, которая востребована в сельском хозяйстве. Водитель тракторов разного типа может с помощью специальной техники вспахивать землю, вносить удобрения в почву, вырубать деревья, собирать урожай и так далее.

Сегодня в этой сфере есть дефицит работников. Поэтому профессия тракториста очень востребована.

На наших курсах в УЦ "Перспектива" вы получите теоретические знания и практические навыки. Вы сможете не только уверенно управлять разными типами тракторов, но и заменить детали, получите знания по правилам безопасности и многое другое.

За трактор могут садиться только водители, которые прошли курсы трактористов.

Эта профессия доступна: имеющим водительское удостоверение, без проблем со здоровьем, уже имеющим профильное образование, владеющим навыками управления спецтехникой.

Мы принимаем на курсы учащихся от 18 лет. У нас работают преподаватели с большим стажем и опытом, высокой квалификации.

Преимущества обращения к нам:

  • курсы для трактористов разных специализаций;
  • категории B, C, D, E;
  • диплом государственного образца.

У нас есть вся техника для проведения успешных занятий. Деятельность наших УЦ происходит по лицензии.

Мы подготовили за годы работы огромное количество специалистов рабочих профессий. Приглашаем вас в наши УЦ в Подмосковье!

Наши плюсы

Что еще есть в нашем центре "Перспектива"? Есть собственная автошкола, обучение на водителя погрузчика, машиниста бульдозера, машиниста экскаватора и автогейдера, дорожного катка, асфальтоукладчика.

Также у нас есть обучение по госзакупкам и обучение пожарно-техническому минимуму. А еще подготовка водителей по перевозке опасных грузов.

Занятия ведут квалифицированные преподаватели. Курсы по разным специальностям строятся таким образом, чтобы можно было получить максимум теории и практических навыков. У нас есть собственная автобаза для обучения. Процесс обучения строится эффективно.

Ждем вас в нашем учебной центре!

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
*На правах рекламы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph