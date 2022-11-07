"Школа родителей спортсменов" откроется в Нижегородской области в 2023 году Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Образовательный проект "Школа родителей спортсменов" планируют запустить в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщил глава Минспорта региона Александр Кононов.

Согласно информации, данный проект будет включать в себя 10 этапов, начиная от выбора вида спорта и заканчивая калькулятором затрат.

Консультантами выступят педагоги нижегородских учебных заведений по спортподготовке, специалисты физкультурно-оздоровительного диспансера, психологи.

Кроме того, специально для проекта совместно с технопарком "Кванториум" разрабатывается программа для очков виртуальной реальности, обеспечивающей полное погружение родителя в спортивный день ребёнка. Детям информация будет подаваться в игровой форме.

Напомним, что сеть спорткомплексов начнут строить в Нижнем Новгороде в 2023 году.