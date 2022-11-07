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Экономика

Автодор создаёт условия для комфортных магистральных автобусных перевозок

18 ноября 2022 11:25  [111] Экономика
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород"

Направления развития транспортной системы России, цифровизация услуг в сфере пассажирских перевозок, модернизация подвижного состава, внедрение новых стандартов и сервисов для пользователей магистральной инфраструктуры – эти и другие вопросы обсуждались в ходе круглого стола "Организация автоперевозок пассажиров и грузов. Вектор развития - комфорт и надёжность в сервисе". Мероприятие проходило в рамках XVI Международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве. 

О развитии многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) вдоль скоростных автомобильных дорог рассказал заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК"Автодор" Константин Макиев. Он отметил, что Автодором уже разработаны единые принципы размещения объектов сервиса в составе МФЗ, поддерживаемые рынком профессиональных инвесторов. 

Первый принцип – непрерывность, в соответствии с которым МФЗ на дороге должны размещаться через каждые 30-70 км в зависимости от трафика. Следующий – зеркальность, то есть объекты располагаются друг напротив друга. Это позволяет сократить затраты при создании многофункциональной зоны и обеспечить большую коммерческую эффективность для владельцев объекта дорожного сервиса. 

Еще один важный принцип – единые стандарты. Все МФЗ организовываются в рамках одной концепции "Сначала отдохни, потом заправься!". Ее суть – в новом подходе к планировке территории МФЗ и расположении объектов внутри нее. Ядро МФЗ – единое сервисное здание, в котором разместятся кафе, мотель, магазин, аптека, комната матери и ребенка, детская игровая площадка и др. Вокруг здания будут расположены АЗС, парковки и стоянки, а также различные рекреационные зоны. Для безопасности и комфорта пользователей транспортные потоки (грузовые, легковые и туристические автобусы) разделяются при въезде на МФЗ. 

При этом развитие объектов сервиса происходит в несколько этапов – в зависимости от запроса пользователей. Сначала строится АЗС, затем рекреационные зоны и уже после различные специализированные объекты сервиса (СТО, мотели, кросс-доки, кэмп-стоянки и проч.). 

Первые МФЗ в обновленном формате уже реализуются на трассе М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Всего планируется организовать 16 зеркальных зон сервиса. При этом на М-12 реализуется принципиально новый подход: объекты сервиса будут открываться одновременно с запуском участков трассы, а не после ввода всей дороги в эксплуатацию. Так, автомобилисты уже могут заправиться на АЗС, расположенной на 51-м км первого открытого участка М-12 в Московской области. В дальнейшем этот объект будет развиваться и наполняться новыми услугами для пользователей. 

"В конечном итоге мы сможем создать более 5 тысяч новых рабочих мест в регионах, а в развитие придорожной инфраструктуры будет привлечено более 60 млрд рублей внебюджетных инвестиций", - отметил Константин Макиев.

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Теги:
Автодор
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