Финал Национальной премии туризма Russian Event Awards стартовал на Нижегородской ярмарке Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Более 300 проектов из 55 регионов страны представлены в финальной части всероссийской премии туризма Russian Event Awards.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в финале примут участие 18 проектов из Нижнего Новгорода, Выксы, Городца и других уголков Нижегородской области.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что в 2021 году регион выиграл в 9 номинациях конкурса и пожелал успехов всем участникам.

В преддверии открытия финала на Нижегородской ярмарке состоялась экспертная сессия "Событийный и деловой туризм – инструмент продвижения территории". Более 500 человек, посетивших мероприятие, также ознакомились с презентацией "Нижний Новгород туристический".

Торжественное награждение победителей и официальная церемония закрытия XI Премии Russian Event Awards состоятся 19 ноября.

Ранее финал конкурса "Мастера гостеприимства" в Нижнем Новгороде получил гран-при Национальной премии Russian Event Awards 2021.