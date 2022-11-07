Финал Национальной премии туризма Russian Event Awards стартовал на Нижегородской ярмарке

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Более 300 проектов из 55 регионов страны представлены в финальной части всероссийской премии туризма Russian Event Awards.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в финале примут участие 18 проектов из Нижнего Новгорода, Выксы, Городца и других уголков Нижегородской области.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что в 2021 году регион выиграл в 9 номинациях конкурса и пожелал успехов всем участникам.
В преддверии открытия финала на Нижегородской ярмарке состоялась экспертная сессия "Событийный и деловой туризм – инструмент продвижения территории". Более 500 человек, посетивших мероприятие, также ознакомились с презентацией "Нижний Новгород туристический".
Торжественное награждение победителей и официальная церемония закрытия XI Премии Russian Event Awards состоятся 19 ноября.
Ранее финал конкурса "Мастера гостеприимства" в Нижнем Новгороде получил гран-при Национальной премии Russian Event Awards 2021.
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