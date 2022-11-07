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Общество

Преподаватели Арзамасского приборостроительного колледжа побывали на производстве АПЗ

18 ноября 2022 13:53  [78] Общество
Фото: Александр Назаров

Фото: Александр Назаров

НИА "Нижний Новгород"

В АО "АПЗ" на производстве побывали преподаватели Арзамасского приборостроительного колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Как отмечают на предприятии, производственные экскурсии являются неотъемлемой частью практико-ориентированного обучения в АПК. Студенты колледжа традиционно проходят на Арзамасском приборостроительном заводе производственную практику.

"В этот раз мы дали возможность познакомиться с АПЗ преподавателям общеобразовательных и специальных дисциплин, которые не участвуют в организации практики, а также нашим новым молодым педагогам. Это позволит в ходе учебного процесса сблизить теорию и практику, а также более аргументированно проводить профориентационную работу", - рассказал Александр Апарин, заместитель директора по воспитательной работе АПЗ. 

Преподаватели АПК посетили пять производственных площадок, где познакомились с техпроцессом литья, механической обработкой корпусов, изготовлением печатных плат и изделий из пластмасс, сборкой приборов гражданской тематики.  

На участников экскурсии произвели впечатление высокотехнологичное оборудование, автоматизация процессов, серьезный подход к контролю качества продукции. Гости задавали вопросы, общались с технологами, спрашивали, на что сделать упор в образовательной деятельности, чтобы качество подготовки выпускников АПК стало еще лучше. Заводские специалисты высказали пожелание усилить изучение мерительного и режущего инструмента, а также больше практиковать чтение чертежей.

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Теги:
АПЗ
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