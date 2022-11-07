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Бизнес

ВТБ фиксирует увеличение спроса на золото на 20% за месяц

18 ноября 2022 15:02  [42] Бизнес

Состоятельные клиенты ВТБ с марта приобрели в банке почти 2,5 тысячи слитков инвестиционного золота общим объемом более чем 25 тонн. За октябрь портфель реализованных драгоценных слитков вырос на 20%. Клиенты стремятся диверсифицировать свой портфель и зафиксировать сбережения в условиях инфляции.

"Понимая непростую ситуацию на рынках, наши состоятельные клиенты подходят к формированию портфеля с позиций диверсификации и долгосрочных защитных стратегий. К золоту мы наблюдаем стабильно высокий интерес, так за последнее время рост объема сделок в среднем составляет 15-20% месяц к месяцу. Доля золота в структуре резервов мировых Центробанков сейчас рекордно велика, достигнув таких значений впервые за последние полвека. При условии роста инфляции и сохранении геополитической нестабильности, прогнозируем в 2023 году усиление этой тенденции и инвестиционного спроса на данный актив у крупных частных инвесторов", – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегии".

ВТБ одним из первых на рынке запустил продажу инвестиционных драгоценных мерных слитков, произведенных российскими аффинажными заводами. Состоятельные клиенты могут приобрести золото 999-й пробы весом от 1 до 100 кг без НДС 20%.

Стоимость золотых слитков рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Чтобы их приобрести необходимо сделать предварительный заказ. Оплатить сделку можно рублями или иностранной валютой, в рамках № 55-ФЗ.

Помимо физического золота, клиенты банка интересуются инвестициями в обезличенные металлические счета. В этом году число таких счетов среди клиентов ВТБ выросло почти вдвое, достигнув почти 44 тысяч.

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Теги:
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