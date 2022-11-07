Несколько участков дорог планируется расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Несколько участков дорог планируется расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, для увеличения пропускной способности будет локально расширен перекресток улиц Ванеева и Республиканской.

Также расширят участок улицы Ванеева от улицы Республиканской до улицы Бориса Панина. Здесь появится дополнительная полоса в сторону Советского района и левый поворот на улицу Б. Панина. В настоящее время идет разработка проектной документации для проведения работ.

Кроме того, рассматривается вариант расширения пяти перекрестков Московского шоссе (около улиц Вязниковской, Актюбинской, Вторчермета, Лесного городка, остановки "Сады").

Ранее сообщалось, что расширение дорог на перекрестке улиц Родионова-Бринского завершено в Нижнем Новгороде.