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Культура и отдых

Ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района

18 ноября 2022 16:02  [121] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Подрядная организация завершила ремонтные работы на Доме культуры в селе Зиняки Городецкого района.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, работы выполнялись по нацпроекту "Культура". Согласно информации, на проведение ремонта была направлено почти 4 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Рабочие заменили кровлю на здании, а также отремонтировали внутренние помещения.

"Учреждения культуры на местах выполняют очень важную функцию – они объединяют вокруг себя активных, творческих людей. Это дает возможность поддерживать культурные инициативы, реализовывать важные для небольших поселений проекты. Благодаря нацпроекту "Культура" мы имеем возможность создавать благоприятные условия для работы кружков, творческих объединений и коллективов, которые сохраняют в том числе культурное достояние нашего региона", - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Ранее сообщалось что Дом культуры на 182 места открыли в деревне Кузнецово Чкаловского района.

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Теги:
Городецкий район Дом Культуры
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