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Общество

Победителей конкурса рисунков "Безопасные дороги глазами ребенка" наградили в Нижегородской области

18 ноября 2022 16:27  [135] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Творческий конкурс рисунков проходит в рамках проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия". В Нижегородской области в нем приняли участие почти более 800 юных художников. 

Конкурсная комиссия оценивала работы в двух возрастных номинациях: от 6 до 10 лет и с 11 до 14 лет. Принимались не только индивидуальные, но и коллективные творческие работы, созданные при поддержке преподавателей, родителей, братьев и сестер.

После проведения муниципального этапа были выбраны призеры регионального уровня. Победителей поздравили заместители секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков и Алексей Антонов и региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги", председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович. 

Юным знатокам ПДД вручили дипломы, наборы для творчества, памятные сувениры и светоотражающие браслеты. 

"Подобные конкурсы позволяют еще больше вовлечь детей в изучение и соблюдение правил поведения на дороге. Партия "Единая Россия" совместно с ГИБДД ежегодно организует и проводит мероприятия для детей по соблюдению правил дорожного движения в разных форматах – игры, интерактивные уроки, викторины, просмотры тематических фильмов и анимации. А конкурс рисунков - это еще одна возможность творчески продемонстрировать полученные ранее навыки. Наша задача не только донести до подрастающего поколения, как правильно вести себя на улице, но и получить обратную связь, увидеть, что дети не просто хорошо знают теорию, но и применяют свои знания в повседневной жизни", - отметил Станислав Прокопович.

Работы победителей регионального этапа направлены для участия в федеральном этапе конкурса. 

Также местные отделения партии в муниципалитетах организовали на площадках учреждений культуры выставки представленных на конкурс работ и наградили  участников.  

Победители регионального этапа конкурса: 
Номинация от 6 до 10 лет: 
1 место - Ксения Красовская (г. Выкса)
2 место - Анастасия Андреева (г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н)
3 место - Александр Гусев (г. Бор)
Номинация от 11 до 14 лет:
1 место – Александр Леонов (г. Нижний Новгород, Канавинский р-н)
2 место – Ксения Гостева (с. Сеченово)
3 место – Алиса Конева (г. Навашино)

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Теги:
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