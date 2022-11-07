Жительницу Сормова осудили на 9,5 лет колонии за убийство мужа Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор 59-лентней местной жительнице, которая признана виновной в убийстве мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, 28 октября 2019 года в квартире по улице Гаугеля произошла ссора семейная ссора. На почве конфликта женщина нанесла своему 54-летнему супругу удар ножом "в область жизненно важных органов". Мужчина скончался от обильной кровопотери.

В ходе предварительного расследования женщина заявила, что её муж пришёл домой уже с ножевым ранением, которое ему, якобы, нанесли неизвестные лица.

Как сообщили в региональном СУ СК, следователи собрали доказательства, подтверждающие виновность нижегородки в убийстве мужа.

Вердиктом присяжных заседателей женщина признана виновной по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ей назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, что жителя Шахунского района приговорили к 9 годам колонии за убийство в ходе ссоры из-за женщины.

Ранее сообщалось, что пенсионеру из Дзержинска назначили наказание в виде 11,5 лет колонии за убийство обидчика.