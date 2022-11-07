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Общество

Почти 180 млн рублей выделено в 2022 году на берегоукрепление Волги в районе Городца

18 ноября 2022 17:37  [118] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров осмотрел процесс берегоукрепления Волги в районе Городца. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет укреплено 385 метров береговой линии.

На данный момент уже завершен подготовительный этап. Рабочие установили дренажные колодцы, произвели отсыпку верхней бермы (горизонтальное пространство между верхним краем канавы и нижним краем откоса выемки - прим.ред.), обустроили лидерную траншею. Также установлено 116 шпунтов из 240 проектных, произведено 208 анкерных тяг и анкерных плит. Сейчас ведутся работы по обратной засыпке для установленных шпунтов.

В текущем году на проведение работ выделено 177,8 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – 131,6 млн рублей, областного – 45,8 млн, местного бюджета – 0,5 млн. Общая стоимость контракта – 285 млн рублей.

Как рассказал глава Городецкого района Александр Мудров, берегоукрепление поможет сохранить инфраструктура города, а также даст импульс дальнейшему развитию территорию. Здесь планируется создать современное общественное пространство.

Ранее в поселке Сокольское завершилось благоустройство набережной, включающее в себя берегоукрепление.

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Теги:
Городец Река
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