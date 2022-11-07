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Общество

Две новые галактики обнаружили с помощью космического телескопа

18 ноября 2022 19:25  [122] Общество

Фото: сайт NASA

Самый крупный в мире космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал фотоснимки двух ранее неизвестных учёным галактик. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, две из самых дальних галактик, запечатлённых на сегодняшний день, находятся за гигантским скопления галактик Abell 2744 - на много миллиардов световых лет дальше за ним. В NASA отметили, что эти галактики крошечные по сравнению с нашим Млечным Путём.

Учёные американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства подсчитали, что одна из галактик образовалась через 450 миллионов лет после зарождения Вселенной - так называемого Большого взрыва, а вторая - через 350 млн лет. Если их предположения окажутся верными, то второй объект официально станет самым старым из всех зафиксированных ранее.

Сейчас этот статус имеет галактика, которая обнаружена телескопом "Хаббл" в 2016 году - она появилась через 400 миллионов лет после Большого взрыва.

"От этих наблюдений просто идёт кругом голова. Это совершенно новая глава в астрономии. Это похоже на археологические раскопки, и вдруг вы находите затерянный город или что-то, о чём вы не знали. Это просто ошеломляет", — поделилась впечатлениями член команды исследователей Паола Сантини.

СПРАВКА:

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория. Самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом (сегментированное зеркало общим диаметром 6,5 метра) из когда-либо запущенных человечеством. 25 декабря 2021 года телескоп был успешно запущен в космическое пространство, а в июле 2022 года состоялся выпуск первых полноцветных изображений и спектроскопических данных.

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Теги:
Астрономия Наука
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