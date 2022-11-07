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Общество

Заседания клубов работодателей проведут в Нижегородской области

19 ноября 2022 14:29  [107] Общество
Заседания клубов работодателей проведут в Нижегородской области

Заседания клубов работодателей проведут в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Заседания клубов работодателей проведут в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

Так, 21 ноября с 15:00 до 16:30 мероприятие намечено в Лысковском ЦЗН, 23 ноября с 14:00 до 15:00– в Дзержинском центре занятости, 25 ноября с 10:00 до 11:30 – в Уренском ЦЗН.

Кадровые консультанты в формате семинара обсудят с работодателями актуальные вопросы взаимодействия в сфере занятости населения: как соблюдение требований законодательства в сфере занятости; трудоустройство отдельных категорий граждан (инвалидов и несовершеннолетних) на квотируемые рабочие места; использование единой цифровой платформы "Работа в России".

Кроме того, участники узнают об антикризисных программах, предусматривающих профессиональное обучение работников, находящихся под риском увольнения; о временных и общественных работах; субсидировании на трудоустройство отдельных категорий граждан; о временном переводе сотрудников в другую организацию.

Напомним, Нижегородская область вошла в число первых 19 регионов страны, присоединившихся к проекту использования портала "Работа в России".

СПРАВКА
Модернизация служб занятости населения - это государственный проект, направленный на повышение эффективности и качества работы региональных центров занятости населения. Он предусматривает переход центров занятости на единые стандарты работы. В рамках проекта в них появляется сервис по карьерному и кадровому консультированию, а сами центры занятости переходят на использование единой для всей страны платформы "Работа в России".

Деятельность карьерных консультантов ориентирована на предоставление полного спектра кадровых услуг – от помощи в оформлении резюме и подбора вакансии до выстраивания карьерной траектории развития. Кадровые консультанты, персонально закрепленные за каждым конкретным работодателем, помогут подобрать им желаемых кандидатов.

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Теги:
Занятость и безработица
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