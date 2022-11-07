Работа снегоуборочных машин в Нижнем Новгороде продолжится в выходные Общество

Работа снегоуборочных машин в Нижнем Новгороде продолжится в выходные

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Работа снегоуборочных машин в Нижнем Новгороде продолжится в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Согласно информации, первые автопоезда вышли на дороги города в ночь с пятницы на субботу. По данным главы города Юрия Шалабаева, выпало около 10 см осадков.

"Это серьёзное количество. Со второй половины пятницы на улицах города работали КДМ: прочищали дороги, просыпали улицы. Основная работа пришлась на ночное время. В час пик, чтобы не затруднять движение, техника работала в минимальном количестве. Учитывая погодные условия, ночью довели количество КДМ почти до 100 единиц", - заявил мэр.

Отмечается, что автопоезда выходили на уборку дорог четыре раза, дважды обрабатывали реагентами, дважды - прометали. Также коммунальные службы приступили к вывозу снега.

Также мэр обратил внимание, что в соцсетях традиционно много жалоб от жителей Советского и Нижегородского районов, меньше от нижегородцев из нижней части города. Отдельные проблемные участки глава города объехал лично, часть — его первый заместитель Дмитрий Сивохин.

"Вопросов к подрядчикам много, как и работы. Главы районов должны активно подключиться к отработке обращений жителей. В понедельник проведем штаб и разбор полетов, спрошу со всех. Отдельный вопрос к ДУКам и ТСЖ – не забывайте про свои придомовые территории", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

В Ленинском районе в ночь с 18 на 19 ноября автопоезда прометали дороги на улицах Снежной, Композиторской, Героя Попова, Новикова-Прибоя, Партизанской, проспекте Ленина, Комсомольской площади, Комсомольской шоссе и др. О необходимости проведения уборки муниципальной территории от снега можно сообщить по телефону: 269-16-26 - МБУ "РЭД". По уборке придомовых территорий необходимо обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает дом.

"Специалисты дорожных служб вышли на уборку снега с остановок общественного транспорта. Также работы ведутся на пешеходных тротуарах на улицах Даргомыжского, Героя Чугунова, проспекте Ленина и др. Днём дорожные службы с помощью спецтехники продолжат прометание и обработку улиц района, спусков, подъемов, мостов, тротуаров, а также подходов к социально-значимым объектам", - подчеркнул глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

В Приокском районе этой ночью было задействовано 10 КДМ на прометании и просыпании противогололедными материалами на проспекте Гагарина, улицах Шатковской, 40 лет Октября, Ларина, Кащенко, Геологов, Корейской, Медицинской, Полярной, Горной, Сахарова, 40 лет Победы, а также на транспортной развязке на пересечении улицы Ларина и проспекта Гагарина, на Мызинском мосту и Анкудиновском шоссе. По вопросам уборки снега можно обратиться в отдел коммунального хозяйства и содержания дорог районной администрации по телефону 435-59-38, также по очистке придомовой территории можно оставить заявку в ДУК по телефону 268-10-00.

"Ночью было несколько проездов "поездов" КДМ, чтобы поддерживать асфальтное покрытие в надлежащем состоянии. С 5 утра также приступили к уборке остановок, объектов ФКГС и внутриквартальных проездов, например, на Жукова, Цветочной, Лебедева и Военных Комиссаров. ДУК задействовал 130 дворников и 6 единиц техники, работают по всему району. Территорию мы постоянно объезжаем, следим за качеством уборки", - заверил и.о. главы Приокского района Вадим Харченко.

В Автозаводском районе вечером и ночью на пр.Молодежном, Ленина, Кирова, Октября, Бусыгина, ул. Львовской, Ореховской, Аркадия Гайдара, Бурденко, Героя Прыгунова, Академика Павлова, Дьяконова, Южное шоссе, Веденяпина и др. работали комбинированные дорожные машины, МТЗ, грейдеры, фронтальные погрузчики и другая техника.

"Расчистили и обработали противогололедными материалами дороги категории А, Б, В. На придомовых территориях работают дворники и техника. Также расчищаются от снега и обрабатываются противогололедными материалами территории общественных пространств, остановочные павильоны, пешеходные тротуары, идут работы на территории частного сектора", - отметил глава района Александр Нагин, добавив, что в первую смену на центральных улицах и внутриквартальных проездах района работают 165 дорожных рабочих, 43 единицы техники, на придомовых территориях - более 800 дворников и 47 единиц техники.

В Канавинском районе продолжается очистка и обработка пешеходных переходов и остановок на улице Сергея Акимова, Карла Маркса, Чкалова, Октябрьской Революции, площади Революции и Комсомольском шоссе. Прометание и очистка тротуаров – на улицах Должанской, Керченской, Стрелке, Совнаркомовской. Лестничные сходы очищают на улице Советской, Волжской набережной. Прибордюрные полосы и проезжую часть очищают на улице Пролетарской, Канавинском мосту и Метромосту, а также на Московском шоссе. Оставить заявку на уборку снега можно по телефонам: 246-14-29; 245-00-81 –приемная администрации Канавинского района; 246-16-20; 246-1637; 246—16—20 – отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района; 241-77-28 – МБУ "Стрелка", 268-10-00 – АО "ДК Канавинского района"; 217-33-88; 283-89-33 – ООО "ДУК "Заречье"; 244-18-51; 244-20-03; 250-02-51 – МП "ГУК".

В Советском районе дорожная техника и рабочие МБУ "РЭД" задействованы в очистке от снега и обработке противогололедными материалами автомобильных дорог, тротуаров, лестничных сходов, остановочных павильонов и парковочных карманов. Кроме того, в настоящее время проводятся работы в скверах и парках Советского района. Сейчас на территории района работает 22 единицы спецтехники. Жители могут оставить заявку по номеру телефона: 417-25-01- дежурный администрации Советского района.

В Сормовском районе дорожные службы очищают улично-дорожную сеть, на придомовых территориях с утра работают дворники. По вопросам уборки дорог общего пользования можно обратиться по тел. 270-70-21 МБУ "Дорожник". Первый заместитель администрации Сормовского района с утра проверил территорию района на объезде.

"Есть вопросы по скверу в посёлке Народный, прошу привести в порядок. А также тротуары на ул. Светлоярской. По придомовым территориям - вопросы по ул. Культуры", - отметил Алексей Рыболовлев.

В Московском районе утром субботы спецтехника продолжает работать по просыпке дорожных магистралей.

"Кроме того, дорожные рабочие очищают подходы и остановочные павильоны. Сейчас уже все остановочные павильоны приведены в нормативное состояние. В течение дня будем вывозить снег с остановочных карманов", - сообщил глава района Владимир Кропотин.

Также он отметил, что 208 дворников и 15 единиц техники приводят в порядок придомовые территории. 37 рабочих и 6 единиц специализированной техники работают на очистке общественных пространств - скверах и бульваре Авиастроителей. По вопросам уборки придомовых территорий нижегородцы могут обратиться в ДУК 268-10-00, дежурный администрации Московского района 270-35-01.

В Нижегородском районе этой ночью работы велись на улицах Родионова, Казанском шоссе, Верхне-Печерской, Богдановича, Лопатина, Касьянова, Усилова, Фруктовой, Яблоневой, Радужной, Ковровской, Овражной, Деловой. В настоящее время сметенные валы снега формируются для вывоза. Противогололедными материалами были обработаны искусственные дорожные сооружения. Производилась уборка и вывоз снега на площади Свободы и площади Горького. В настоящее время проводится работа по уборке пешеходных переходов, остановок и тротуаров. На уборке снега задействовано 264 дворника и 18 единиц техники управляющих компаний и ТСЖ.

"Администрацией Нижегородского района ведется постоянный мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений на территории района. Продолжают работать автопоезда комбинированных дорожных машин", - рассказал и.о. главы Нижегородского района Сергей Крутов.

По вопросам уборки снега можно обратиться в отдел содержания территории администрации Нижегородского района по телефону 434-84-21.