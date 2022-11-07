Опрокинувшаяся фура с автокраном заблокировала движение по М-7 у Дзержинска Происшествия

Опрокинувшаяся фура с автокраном заблокировала движение по М-7 у Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Опрокинувшаяся фура с автокраном заблокировала движение по М-7 у Дзержинска. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

Согласно информации, ДТП произошло 19 ноября около 12:20 (мск) на 386-м км федеральной автодороги М-7 "Волга".

Движение по основному ходу трассы в сторону Нижнего Новгорода ограничено. Объезд рекомендован через Дзержинск.

На место происшествия направлена спецтехника. По сообщениям очевидцев в соцсетях, опрокинувшийся автокран перегородил две полосы движения. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации портала Яндекс.Пробки, образовался затор протяжённостью более 7,5 км.