Нижегородский фестиваль "Да, шеф!" победил на Russian Event Awards Культура и отдых

Нижегородский фестиваль Да, шеф! победил на Russian Event Awards

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородский фестиваль "Да, шеф!" победил на XI Всероссийском конкурсе событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Итоги конкурса подвели 19 ноября на Нижегородской ярмарке. В него вошли проекты из 55 регионов России по 30 номинациям.

Гастрофестиваль Константина Ивлева занял первое место в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма". Мероприятие признано лучшим среди 314 проектов-претендентов.

Напомним, фестиваль для всей семьи "Да, шеф!" Константина Ивлева проходил 6 и 7 августа 2022 года в парке "Швейцария" уже во второй раз. На него собрались около 100 тыс. гостей. Мероприятие состоялось при поддержке администрации города Нижнего Новгорода.

Фестиваль планируется сделать ежегодным.

"Предложил Константину Ивлеву провести фестиваль "Да, шеф!" в Нижнем в следующем году. Шеф предложение поддержал, как и отдыхающие в парке", - заявлял глава города Юрий Шалабаев.