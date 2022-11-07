Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
19 ноября 2022 17:51  [125] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией на Сахалине
19 ноября 2022 12:21  [155] Видеовопросы принимаются на прямую линию губернатора Глеба Никитина
18 ноября 2022 19:07  [624] Эксперт-мониторинг событий с 11 по 18 ноября 2022 года от АНО "Минин-центр"
18 ноября 2022 13:28  [353] Законопроект о снятии ограничений на количество сроков полномочий губернатора внесен в ЗС НО
18 ноября 2022 09:32  [210] Евгений Люлин: "Форум "Госстарт" решает целый комплекс важнейших задач"
18 ноября 2022 09:24  [428] Сергей Кириенко выступил на форуме молодых госслужащих "Госстарт" в Нижнем Новгороде
17 ноября 2022 19:42  [278] Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека
16 ноября 2022 12:46  [224] "Управленческая неделя" будет проходить в регионах России с 18 по 27 ноября
15 ноября 2022 16:16  [270] Дума Нижнего Новгорода организует молодежный форум 25 ноября
15 ноября 2022 15:00  [378] Владислав Атмахов стал координатором нижегородского отделения ЛДПР
Политика

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией на Сахалине

19 ноября 2022 17:51  [125] Политика
Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией на Сахалине

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией на Сахалине

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в адрес губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко направлена телеграмма.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая произошла на Сахалине и унесла жизни людей. Эта беда откликнулась в сердцах всех жителей страны. Соболезнуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - обратился глава Нижегородского региона к губернатору Сахалина.

По сведениям СКР, 19 ноября в посёлке городского типа Тымовское Сахалинской области произошло обрушение части здания пятиэтажного жилого дома, девять человек погибли, четверо из них дети.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph