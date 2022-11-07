Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией на Сахалине Политика

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией на Сахалине

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в адрес губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко направлена телеграмма.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая произошла на Сахалине и унесла жизни людей. Эта беда откликнулась в сердцах всех жителей страны. Соболезнуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - обратился глава Нижегородского региона к губернатору Сахалина.

По сведениям СКР, 19 ноября в посёлке городского типа Тымовское Сахалинской области произошло обрушение части здания пятиэтажного жилого дома, девять человек погибли, четверо из них дети.