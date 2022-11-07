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Культура и отдых

Лауреатами Национальной премии Russian Event Awards стали 13 нижегородских проектов

19 ноября 2022 18:56  [121] Культура и отдых
Лауреатами Национальной премии Russian Event Awards стали 13 нижегородских проектов

Лауреатами Национальной премии Russian Event Awards стали 13 нижегородских проектов

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Лауреатами Национальной премии Russian Event Awards стали 13 нижегородских проектов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В церемонии губернатор награждения победителей XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards на Нижегородской ярмарке принял участие губернатор Глеб Никитин. Глава региона обратил внимание, что финал премии проходит в Нижнем Новгороде уже во второй раз, первый раз он состоялся на нижегородской земле в 2018 году.

"Представители event-индустрии, специалисты сферы гостеприимства стали свидетелями совершенно уникальной трансформации Нижнего Новгорода, который в дополнение к статусу крупного промышленного города стал еще и привлекательным туристическим центром. Во многом это произошло благодаря масштабным деловым мероприятиям: жители других регионов приезжают сюда по делу, а потом рассказывают о городе и сами едут в Нижний отдыхать с семьями", – отметил Глеб Никитин.

Сейчас, по словам губернатора, стоит задача сохранять эту тенденцию и дополнять свой календарь событий крупными значимыми проектами.

13 проектов региона завоевали награды в 12 номинациях:
– Мемориальный комплекс национального достояния им. Александра Невского (Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Городец) – гран-при в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события";
– XVIII Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая Хохлома", приуроченный к празднованию 100-летия Семеновской матрешки (МБУК "Историко-художественный музей", Семеновский), – гран-при в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма";
– мультижанровый фестиваль "Столица закатов" (АНО "Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий "Центр 800", Нижний Новгород) – 1 место в номинации "Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении";
– интерактивная выставка "История игрушки" (АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области", Нижний Новгород) – 1 место в номинации "Лучшее детское туристическое событие";
– Science Slam Russia (Парк науки ННГУ "Лобачевский Lab", Нижний Новгород) – 1 место в номинации "Лучшее событие, посвященное Десятилетию науки и технологий";
– фестиваль для всей семьи "Да - шеф!" с Константином Ивлевым (Ivlev Group (ООО "Шеф Фест"), Нижний Новгород) – 1 место в номинации "Лучшее региональное событие в области гастрономического туризма";
– ХIII Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка-2022" (МБУК ЦТ "Русские крылья", Чкаловск) – 2 место в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта";
– ТИЦ МАУ "Парк культуры и отдыха" в Выксе – 2 место в номинации "Лучший муниципальный ТИЦ – организатор туристических событий";
– Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде (правительство Нижегородской области совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Советом Федерации Федерального Собрания РФ) – 2 место в номинации "Лучшее MICE событие";
– "Праздник пряника" (МАУК "Город мастеров" – структурное подразделение ТИЦ, Городец) – 2 место в номинации "Лучшее муниципальное событие в области гастрономического туризма";
– Событийный календарь на 2022 год "Год народного искусства и культурного наследия" (МАУК "Город мастеров" – структурное подразделение ТИЦ, Городец) – 2 место в номинации "Лучший муниципальный календарь туристических событий";
– Серия урбан-трейлов RUTS (ООО "Рекламное агентство "Рейтинг", Нижний Новгород) – 3 место в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта";
– 200-летие Нижегородской ярмарки (АО "Нижегородская ярмарка", Нижний Новгород) – награда в специальной номинации попечительского совета премии "Национальное событие 2022 года".

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Теги:
Награды Награждение Туризм
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