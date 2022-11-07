Рынок строительных материалов в Нижнем Новгороде горел 20 ноября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
Рынок строительных материалов в Ленинском районе горел 20 ноября.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, 20 ноября в 06:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ЧП на ул. Суздальской.
На место были направлены огнеборцы. Установлено, что на территории строительного рынка горел отдельно стоящий металлический торговый павильон.
В 06:53 пожар локализовали, в 07:16 было ликвидировано открытое горение.
В 08:11 пожар полностью ликвидирован на площади 495 кв.м.
Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС.
На тушении пожара и ликвидации его последствий от ГУ МЧС России по Нижегородской области были задействованы 46 человек, 10 единиц техники.
В настоящее время выясняется причина случившегося.
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