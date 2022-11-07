Рынок строительных материалов в Нижнем Новгороде горел 20 ноября Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Рынок строительных материалов в Ленинском районе горел 20 ноября.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, 20 ноября в 06:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ЧП на ул. Суздальской.

На место были направлены огнеборцы. Установлено, что на территории строительного рынка горел отдельно стоящий металлический торговый павильон.

В 06:53 пожар локализовали, в 07:16 было ликвидировано открытое горение.

В 08:11 пожар полностью ликвидирован на площади 495 кв.м.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС.

На тушении пожара и ликвидации его последствий от ГУ МЧС России по Нижегородской области были задействованы 46 человек, 10 единиц техники.

В настоящее время выясняется причина случившегося.