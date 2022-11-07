Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде стали лауреатом международной премии "Золотой Трезини" Общество

Фото из телеграм-канала губернатора Глеба Никитина

Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде отмечены международной премией "Золотой Трезини".

"Лучшие из тысячи!" - сообщил об этой победе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Пакгаузы на Стрелке стали лауреатом международной премии "Золотой Трезини" в номинации "Лучший реализованный проект реставрации". Авторы - архитектурное бюро "СПИЧ".

"Среди победителей - проекты из Бразилии, Германии, Индонезии, Испании, Китая, Кубы, Мексики, Таиланда, России - и наши пакгаузы!" - написал в телеграм-канале глава Нижегородской области.

Он напомнил, что Нижегородская ярмарка накануне взяла на своей же площадке главный приз премии Russian Event Awards "Национальное событие 2022" - 200-летие Ярмарки!

"Эта награда - доказательство того, что все усилия в развитие площадки, её событийное наполнение - всё сделано правильно!" - заявил Глеб Никитин.