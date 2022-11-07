Пассажирский автобус столкнулся с ГАЗелью в Кстовском районе Происшествия

Пассажирский автобус столкнулся с ГАЗелью в Кстовском районе.

ЧП произошло 20 ноября на 6 км трассы Кстово- Дальнее Константиново. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В настоящее время организована проверка. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, будет дана оценка исполнению законодательства об оказании услуг и о безопасности дорожного движения.

При наличии оснований могут быть применены меры прокурорского реагирования.