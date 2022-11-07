Около пяти тысяч кубометров снега вывезено с территории Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около пяти тысяч кубометров снега вывезено с территории Нижнего Новгорода.

Спустя сутки после обильного снегопада центральные дороги расчищены до твердого покрытия, но есть вопросы к уборке внутридворовых территорий.

Об этом заявил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин по результатам инспекционного объезда города.

По информации пресс-службы мэрии, такую задачу поставил перед ним накануне глава города Юрий Шалабаев.

"Основная проблема - это работа мелких управляющих компаний – ТСЖ, ЖСК и т. д. Некоторые руководители считают, что мы их не заметим. Мы к каждому без исключения зайдем в гости с проверкой с административно-технической инспекцией, госжилинспекцией. Пожалуйста, выходите во дворы и делайте ту работу, за которую вам жители платят", - обратился к руководителям управляющих компаний Дмитрий Сивохин.

Поддержали первого заместителя главы Нижнего Новгорода и нижегородцы.

"На улицах хорошо дороги убирают, на твердую "четверку", но хотелось бы, чтобы получше убирали во дворах. Снегопад прошел, дороги быстро убрали, чисто стало, при этом, отмечу, что намного быстрее убрали, чем в прошлом году. Ну пока зима только начинается, посмотрим, как будет дальше. Будем надеяться, что также и будут хорошо убирать", - сказала нижегородка Эльвира Бикметова.

"Я вчера утром поехал в сад – уже были чистые тротуары у нас около дома. Полвосьмого утра – уже были чистые дороги, в сквере рядом с домом работал трактор", - отметил нижегородец Вячеслав Горюнов.

Также первый заместитель главы Нижнего Новгорода отметил, что по результатам объезда внесены поправки в графики работ дорожных служб. "Была привлечена дополнительная техника на вывоз снега. Требуем этого и с управляющих компаний. С сегодняшнего дня вывоз снега будет усилен. На данный момент вывезли почти пять тысяч кубометров снега", - отметил Дмитрий Сивохин.

По словам директора МКУ "Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода" Алексея Чижикова, правилами благоустройства территории муниципального образования города предусмотрены предельно четкие сроки уборки территорий.

"За четыре часа после снегопада должны быть убраны наиболее важные дороги, магистральные трассы, за шесть часов – остальные дороги на территории населенного пункта. Если снегопад не заканчивается, дорожники должны перейти на непрерывный режим уборки. В части придомовых территорий также предусмотрена правилами благоустройства ежедневная уборка, особенно в утренние часы. Если снегопад продолжается в течение всего дня, соответственно каждый час должна быть осуществляться уборка придомовой территории. По результатам объезда, есть замечания в Сормовском и в Ленинском районе, где ненадлежащем образом были убраны дороги внутри придомовых территорий. На это будет обращено внимание административно-технической инспекции", - сказал Алексей Чижиков.

Кодексом административных правонарушений Нижегородской области по статье 3.1 КОАП предусмотрены штрафы на граждан до 3 тысяч рублей, на юридические лица – 40 тысяч, на должностные лица -до 7 тысяч рублей.

Напомним, по поручению Юрия Шалабаева инспекционная комиссия проверила состояние улиц, на уборку которых жаловались нижегородцы в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что первые автопоезда вышли на нижегородские дороги в ночь с пятницы на субботу. Работа комбинированных дорожных машин на городских улицах продолжится в выходные.

Как заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, накануне выходных город накрыл обещанный синоптиками снежный фронт, выпало около 10 см осадков, это серьезное количество. Мэр отметил, что видит обращения людей в соцсетях.

"Снегопад закончился утром, я сам проехал часть улиц, отдельные проблемные участки проинспектировал мой первый зам – Дмитрий Сивохин. Вопросов к подрядчикам много, как и работы. Главы районов должны активно подключиться к отработке обращений жителей. В понедельник проведем штаб и разбор полетов, спрошу со всех. Отдельный вопрос к ДУКам и ТСЖ – не забывайте про свои придомовые территории", - подчеркнул Юрий Шалабаев.