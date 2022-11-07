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Оценка финансово экономического состояния предприятия (ФЭСП)

21 ноября 2022 09:52  [47]

Владельцы собственного бизнеса знают, как важно грамотно оформлять все необходимые документы и лицензии для легального и безопасного ведения деятельности. Многие из них предварительно проходят проверку и подтверждена опытными экспертами из определенных органов, службы. инстанций. Об успешном анализе бизнеса в отношении финансово-экономических характеристик говорит сертификат ГОСТ ФЭСП, отражающий благонадежность компании. Он может потребоваться при развитии партнерских отношении, заключении контрактов, выборе поставщика. Документ защищает от рисков и мошенничества, а также возможных финансовых потерь.

Особенности документа

Сейчас многие компании проходят проверку для получения сертификате ФЭСП в целях улучшения своей деловой репутации в глазах партнеров. Это дает более широкие и перспективные возможности в развитии бизнеса. Целями получения документа также выступают:

  • независимая оценка эффективности управления и рациональности использования денежных средств в компании;
  • увеличение уровня доверия к бизнесу;
  • отражение готовности к выполнению обязательств по договору;
  • повышение вероятности получения выгодного и долгосрочного контракта;
  • уменьшение рисков в бизнесе, связанных с ошибками и недочетами документооборота, налоговых и бухгалтерских отчетов.

Получение свидетельства ФСЭП также становится подтверждением положительной оценки компании относительно финансово-экономических характеристик. Результаты, полученные экспертами независимых органов, вносятся в единый реестр государственных бизнес-субъектов.

Преимущества

Стоит отметить, что срок действия сертификата ФСЭП составляет 12 месяцев. То есть, проводить данный анализ требуется ежегодно. Это также способствует контролю динамики развития и грамотной стратегии движения фирмы. Дополнительными преимуществами сертификации выступают:

  • регистрация в Росстандарте;
  • соответствие документа нормам законодательства;
  • возможность сотрудничества с крупными организациями;
  • заключение выгодных и прибыльных госконтрактов;
  • соответствие фирмы требованиям рынка закупок;
  • формирование положительного имиджа и деловой репутации;
  • подтверждение законопослушности, благонадежности и грамотного управления компанией.

В целях получения достоверной оценки организации профессиональные эксперты применяют информацию о деятельности, а также сведения из открытых источников. Они анализируют прошлые сотрудничества и исполнения контрактов. С помощью предварительного аудита предприниматель сможет добиться гарантированного прохождения сертификации по ФСЭП.

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