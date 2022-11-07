Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 ноября 2022 10:15  [114] Международная хоровая ассамблея пройдёт в Нижнем Новгороде 24-27 ноября
19 ноября 2022 18:56  [318] Лауреатами Национальной премии Russian Event Awards стали 13 нижегородских проектов
19 ноября 2022 16:49  [287] Нижегородский фестиваль "Да, шеф!" победил на Russian Event Awards
18 ноября 2022 16:02  [257] Ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района
17 ноября 2022 16:55  [302] Мировая премьера балетного проекта "Терезин-квартет состоится в нижегородских Пакгаузах 24-27 ноября
17 ноября 2022 12:32  [236] "Творческая лаборатория. Глинка-медиа": цикл просветительских лекций
16 ноября 2022 19:08  [308] ЦТМ проведет благотворительный показ спектакля "Катапульта"
16 ноября 2022 18:44  [353] Музей Арзамаса пополнился картиной основателя провинциальной школы живописи в России
14 ноября 2022 18:31  [384] Две бесплатные выставки откроются в Автозаводском районе на текущей неделе
14 ноября 2022 15:19  [507] Театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" откроется в Нижнем Новгороде 22 ноября
Культура и отдых

Международная хоровая ассамблея пройдёт в Нижнем Новгороде 24-27 ноября

21 ноября 2022 10:15  [114] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Крупнейшее хоровое событие России - Международная хоровая ассамблея "Coro di Linguisti" - состоится на этой неделе в Нижнем Новгороде. В столицу Приволжья прибудут лучшие хоры России и Белоруссии (в общей сложности 36 коллективов) - тысяча артистов из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Владимира, Йошкар-Олы и других городов. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

В этом году Хоровая ассамблея пройдёт под эгидой популяризации и сохранения редких и вымирающих языков и этносов России. На 11 концертах прозвучат редчайшие современные хоровые аранжировки эвенских, корякских, чукотских, марийских, татарских, удмуртских, кавказских и многих других народных и современных песен.

Концерты состоятся на нескольких площадках: в Гербовом зале Нижегородской Ярмарки, культурном пространстве DKRT, в усадьбе Рукавишниковых, в концертном зале ЦДМШ им. А. Скрябина (г. Дзержинск), а гала-концерт Ассамблеи пройдёт в MILO CONCERT HALL.

Билеты на концерты можно приобрести по ссылке.

Подробнее узнать о концертах и посмотреть расписание можно в официальном паблике Хоровой ассамблеи во "Вконтакте".

СПРАВКА:

Проект "Coro di Linguisti" организован в 2018 году содружеством трёх хоров лингвистических университетов Москвы, Нижнего Новгорода и Минска. В 2021 году Международная хоровая ассамблея стала первым крупным хоровым событием после пандемии, собрав 25 хоров. Художественный руководитель и идейный вдохновитель ассамблеи – дирижер Академического хора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Максим Иванов. Организаторы ассамблеи: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Центра культуры "Приволжье", Ассоциации "Содействие искусству и творчеству".

6+

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты Музыка Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph