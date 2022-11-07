Международная хоровая ассамблея пройдёт в Нижнем Новгороде 24-27 ноября Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Крупнейшее хоровое событие России - Международная хоровая ассамблея "Coro di Linguisti" - состоится на этой неделе в Нижнем Новгороде. В столицу Приволжья прибудут лучшие хоры России и Белоруссии (в общей сложности 36 коллективов) - тысяча артистов из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Владимира, Йошкар-Олы и других городов. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

В этом году Хоровая ассамблея пройдёт под эгидой популяризации и сохранения редких и вымирающих языков и этносов России. На 11 концертах прозвучат редчайшие современные хоровые аранжировки эвенских, корякских, чукотских, марийских, татарских, удмуртских, кавказских и многих других народных и современных песен.

Концерты состоятся на нескольких площадках: в Гербовом зале Нижегородской Ярмарки, культурном пространстве DKRT, в усадьбе Рукавишниковых, в концертном зале ЦДМШ им. А. Скрябина (г. Дзержинск), а гала-концерт Ассамблеи пройдёт в MILO CONCERT HALL.

Билеты на концерты можно приобрести по ссылке.

Подробнее узнать о концертах и посмотреть расписание можно в официальном паблике Хоровой ассамблеи во "Вконтакте".

СПРАВКА:

Проект "Coro di Linguisti" организован в 2018 году содружеством трёх хоров лингвистических университетов Москвы, Нижнего Новгорода и Минска. В 2021 году Международная хоровая ассамблея стала первым крупным хоровым событием после пандемии, собрав 25 хоров. Художественный руководитель и идейный вдохновитель ассамблеи – дирижер Академического хора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Максим Иванов. Организаторы ассамблеи: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Центра культуры "Приволжье", Ассоциации "Содействие искусству и творчеству".

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