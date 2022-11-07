Спикер арзамасской Молодежной палаты Владислав Далёкин отправился добровольцем на СВО Общество

Владислав Далёкин с женой Фото: пресс-служба ЗС НО

Спикер арзамасской Молодежной палаты Владислав Далёкин отправился добровольцем на специальную военную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас 30-летний Владислав уже находится почти за 3 тысячи километров от дома.

Отвечая на вопрос, почему он решил отправиться на Донбасс, Владислав Далёкин рассказал, что настоящий мужчина, видя, как обижают и притесняют его близких, друзей, земляков, должен за них заступиться.

Перед отправкой к месту службы арзамасец получил много добрых слов и наставлений даже от незнакомых людей. Кроме того, свое напутствие ему дал и председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Вместе с Владиславом была сформирована группа из 10 добровольцев. Перед отправкой в Ростовскую область для подписания контракта они прошли соответствующие тесты и полиграф. Сейчас добровольцы отправляются в ДНР для оперативного обучения и выполнения боевых задач.

В заключение Владислав Далёкин обратился к нижегородцам.

"Прошу вас не расслабляться, особенно на оборонных предприятиях! Нам нужен крепкий тыл и единство всего народа!" - сказал он.

Ранее сообщалось, что первый замглавы мэрии Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно мобилизовался.