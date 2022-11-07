ГЖИ вернула жителям Канавинского района более 73 тыс. рублей переплаты за услугу ЖКХ Общество

НИА "Нижний Новгород"

Жители одного из домов по улице Тонкинской Канавинского района Нижнего Новгорода обратились с жалобой в Госжилинспекцию региона по вопросу оплаты услуги горячее водоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе ГЖИ, специалисты ведомства провели проверку по данному адресу и установили неправомерное начисление размера оплаты потребленной услуги.

Как отметили в ГЖИ, расчет был произведен сверх норматива потребления коммунального ресурса. В итоге домоуправляющей компании выдали предостережение.

Потребителям сделали перерасчет за горячее водоснабжение и вернули 73 580 рублей.

Ранее сообщалось что более тысячи предостережений от ГЖИ получили нижегородские ДУКи с начала года.