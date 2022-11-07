СК начал проверку по факту обнаружения отверстия в хвосте самолета Нижний Новгород — Новосибирск Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения отверстия в хвосте самолета Нижний Новгород — Новосибирск. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на старшего помощника руководителя Восточного МСУТ СК РФ Екатерину Петрушину.

Согласно информации, повреждения хвостовой нижней части фюзеляжа с правой стороны самолета судна Embraer 170 были обнаружены после прибытия в Новосибирск.

Сейчас следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии процессуального решения.