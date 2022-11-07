Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 22-24 ноября Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 22, 23 и 24 ноября будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения в эти дни будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением спортивных мероприятий.

Так, во вторник, 22 ноября, ХК "Торпедо" проведёт домашнюю игру с "Куньлунь Ред Стар" (Пекин).

В среду, 23 ноября, в рамках Единой лиги ВТБ во Дворце Спорта состоится баскетбольный матч "Пари НН" - "Астана".

В четверг, 24 ноября, "Торпедо" сразится с московским ЦСКА.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.