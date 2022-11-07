Около 13 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за два дня Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Тема уборки снега стала главной 21 ноября на оперативном штабе под председательством главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, градоначальник подвел итоги работы коммунальных служб после первого серьезного снегопада, прошедшего в выходные.

Первый замглавы города Дмитрий Сивохин доложил, что с улиц дорожники вывезли около 13 тыс. кубометров снега. В своей работе коммунальщики особое внимание уделяют обочинам дорог, отметил он.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что уже завтра, 22 ноября, синоптики прогнозируют очередной снегопад в областном центре. Мэр призвал всех глав районов Нижнего Новгорода взять на контроль вопрос своевременной уборки снега.

"Сейчас входим в такой режим работы, когда главы районов и руководители дорожных предприятий работают практически круглосуточно. Здесь сильно помогает система "Лобачевский", которая позволяет онлайн отслеживать количество снегоуборочных машин по всему городу. К ней подключены все, включая ДУКи. Параллельно с этим проводится проверка на местах, АТИ и ГЖИ контролируют процесс. Еще раз предупредил ответственных сотрудников, что обращения горожан по качеству уборки снега должны отрабатываться оперативно", - отметил глава города.

Напомним, что почти 400 единиц техники и более 900 дорожных рабочих были задействованы в устранении последствий снегопада в Нижнем Новгороде.