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Общество

Глеб Никитин поздравил с 90-летним юбилеем ветерана прокуратуры Клару Серебряную

21 ноября 2022 16:57  [82] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и прокурор региона Андрей Травкин поздравили с 90-летним юбилеем ветерана прокуратуры, заслуженного юриста РФ Клару Серебряную. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал глава региона, Клара Серебряная трудилась в органах прокуратуры более 47 лет, из них 30 лет - в Нижегородской области.

"Здорово, что новые поколения прокурорских работников учились и учатся у вас. Вы для многих из них - ориентир, авторитет, легенда", - сказал Глеб Никитин.

Во время встречи Кларе Серебряной было вручено благодарственное письмо правительства Нижегородской области, а Андрей Травкин передал юбилейную медаль "300 лет Прокуратуры Российской Федерации".

СПРАВКА:

Клара Михайловна Серебряная проходила службу в органах прокуратуры Нижегородской (Горьковской) области с 11 ноября 1969 года и вышла на пенсию за выслугу лет 18 ноября 1999 года в возрасте 67 лет. Ее стаж составил 47 лет 11 месяцев 6 дней.

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Теги:
Глеб Никитин Прокуратура
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