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Культура и отдых

Победительница проекта "Умное кино" сняла документальный фильм "Транссиб. Едем дальше"

21 ноября 2022 17:25  [81] Культура и отдых

Победительница просветительского проекта "Умное кино" Российского общества "Знание" Анна Афанасьева сняла документальную картину о шестидневном путешествии по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток. 

Согласно информации, фильм посвящен стране и людям. В рамках одной из сюжетных линий попутчики в поезде рассказывают о себе и своих родных местах, связанных с железной дорогой, рассуждают об особенностях и силе этих мест.

Как рассказала Анна Афанасьева, фильм - это философское осмысление нашей идентичности и уникальности в общемировом контексте. Его героями стали молодые люди, путешествующие на поезде и проживающие в городах, расположенных вдоль Транссиба. Например, девушка-пилот воздушного шара из Кунгура, подруги-исследовательницы уральского авангарда из Екатеринбурга, ученый из Новосибирского Академгородка, проводница со станции "Тайга", гид-столбист из Красноярска, астрофизики с Байкала, сестры-иллюстраторы из Улан-Удэ, музыкант из Хабаровска, поэт и предприниматель из Владивостока.

Сейчас идет монтаж фильма. Планируется, что картина войдет в программу московского фестиваля "Умное кино", который состоится в 2023 году. Также она будет доступен онлайн.

Всего в рамках проекта "Умное кино" было собрано 1104 заявки от профессиональных и начинающих авторов со всей России. По итогам оценки экспертная комиссия пригласила в Москву 105 авторов для участия в образовательной программе, которая также включала защиту проектов.

Экспертное жюри отобрало 34 проекта, авторы которых получили возможность снять свои фильмы.

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Теги:
Железная дорога Фильм
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