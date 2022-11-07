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Клей для переплета книг Henkel

22 ноября 2022 11:00  [78]

При производстве книг с твердыми переплетами нужно учитывать массу важных факторов. Например, следует позаботиться о качественном соединении листов и отсутствии внешних дефектов. Для этого применяется специализированный клей для переплета книг с грамотно подобранным составом и наличием полезных веществ. Он способствует герметичному и крепкому соединению корешков страниц. Отличительными чертами продукта Henkel выступают быстрые сроки высыхания, сохранность эстетичности книжного изделия, безопасность применения, простота нанесения. Клей полностью соответствует необходимым требованиям и стандартам. Он подойдет для эксплуатации в условиях автоматического или полуавтоматического оборудования, даже при высокой скорости работы.

Как выбрать?

В книжном производстве использование клея становится важной и ответственной задачей. Такой продукт позволяет обеспечивать надежное крепление переплетов и корешков страниц. Соответственно, удается продлить срок хранения изделия в твердой обложке. При выборе клея необходимо учитывать рабочие характеристики и сферу применения:

  • Корешковая промазка – такие вещества обладают средними показателями времени выдержки и схватывания. При применении они формируют эластичную пленку. Подходят для эксплуатации на высокоскоростных агрегатах, обеспечивают бесшовное скрепление бумажного материала.
  • Боковая промазка – представляет собой специализированный расплав с содержанием синтетических смол. Характеризуются модели отличными показателями адгезии, быстрым сроком застывания, возможность применения для непокрытого материала.
  • Для натуральных твердых переплетов – в этом случае клей будет способствовать термической стабильности, сохранением эстетических свойств картона и бумаги, высокой липкостью и герметичностью соединения.

Также есть изделия для рекламных образцов (книг, брошюр, буклетов и прочих материалов). Как правило, они способны выполнять склеивание картона с другими материалами для временной фиксации. Использовать подобный клей можно одноразово или при производстве больших партий книг.

Преимущества заказа клея в компании "Коалиция"

Если вам нужно купить клей для переплета книг по доступным ценам, обратите внимание на ассортимент интернет-магазина "Коалиция". Тут вы найдете продукты с разными рабочими характеристиками. Они обеспечат качественную фиксацию и соединение страниц. Идеально подойдут такие товары для масштабного производства книг на специализированном оборудовании. Сотрудники магазина помогут подобрать клей в соответствии с вашими требованиями, задачами и целями. Порадует клиентов и оперативная доставка в любой регион.

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