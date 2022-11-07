Клей для переплета книг Henkel

При производстве книг с твердыми переплетами нужно учитывать массу важных факторов. Например, следует позаботиться о качественном соединении листов и отсутствии внешних дефектов. Для этого применяется специализированный клей для переплета книг с грамотно подобранным составом и наличием полезных веществ. Он способствует герметичному и крепкому соединению корешков страниц. Отличительными чертами продукта Henkel выступают быстрые сроки высыхания, сохранность эстетичности книжного изделия, безопасность применения, простота нанесения. Клей полностью соответствует необходимым требованиям и стандартам. Он подойдет для эксплуатации в условиях автоматического или полуавтоматического оборудования, даже при высокой скорости работы.
В книжном производстве использование клея становится важной и ответственной задачей. Такой продукт позволяет обеспечивать надежное крепление переплетов и корешков страниц. Соответственно, удается продлить срок хранения изделия в твердой обложке. При выборе клея необходимо учитывать рабочие характеристики и сферу применения:
Также есть изделия для рекламных образцов (книг, брошюр, буклетов и прочих материалов). Как правило, они способны выполнять склеивание картона с другими материалами для временной фиксации. Использовать подобный клей можно одноразово или при производстве больших партий книг.
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