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Бизнес

МегаФон принимает участие в создании нового туристического кластера в Мурманской области

22 ноября 2022 11:38  [80] Бизнес
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

Аналитические данные МегаФона стали основой развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых решений "Цифровой туризм" и "Аналитика городской среды", правительство области приняло решение о создании нового туристического кластера и проектов по модернизации дорог. 

Сервис оценки ключевых показателей развития региона - "Аналитика городской среды" - помог в изучении ежедневных миграционных потоков  жителей из одного района в другой. На основе этих данных сформировалась объективная картина потребностей города, что помогло составить программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры региона.

"Благодаря использованию цифровых технологий наша жизнь становится более комфортной и безопасной, а ресурсы расходуются разумнее и экономнее. Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. Компании на их основе создают новые продукты, улучшают качество предлагаемых услуг, увеличивают прибыль и снижают издержки. Региональные власти - развивают сферу гостеприимства, привлекая новых туристов, совершенствуют транспортную и социальную инфраструктуру. Мы реализуем такие проекты с 2020 года, в нашем портфеле их уже несколько десятков. Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются и мы рады, что теперь наши решения успешно применяются в Мурманской области, помогая делать городскую среду удобной и доступной для всех", — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. 

На основе сервиса "Цифровой туризм" проведена оценка туристических потоков в регионе, составлен портрет путешественника и его поведенческий профиль, а также выявлены наиболее популярные локации. Благодаря полученным данным было принято решение о развитии  нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий - "Валла Тунтури". Комфортабельная туристическая инфраструктура сделает природный парк привлекательным местом для туристов со всего мира, желающих отдохнуть вдали от цивилизации и полюбоваться рассветами и закатами.

"На основе больших данных мы смогли составить целевой портрет нашего туриста и постоянно его актуализировать. Например, в этом году почти 60% потока — это путешественники из Санкт -Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Карелии и Краснодарского края. Причем четверть из них — в возрасте 25-34 лет. Традиционно Мурманская область считается местом притяжения на карте российских горнолыжных курортов, кроме того мы сейчас активно развиваем арктический и горный туризм, спортивную рыбалку, пешие и велосипедные походы. По информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить новые отели, пункты проката снаряжения и общепита. Также, зная маршруты движения туристов, можно улучшить навигацию в районе, а также упорядочить посещение территории природных памятников и заповедников", — отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Реализация проектов стала продолжением сотрудничества, стартовавшего минувшим летом с подписания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) соглашения между МегаФоном и Мурманской областью. Одно из ключевых направлений сотрудничества - сфера ИТ-технологий, в том числе использование аналитических сервисов оператора на основе Big Data в стратегическом планировании развития региона.
С помощью обезличенной информации о передвижениях абонентов выявляются  самые востребованные направления, основные часы активности и наиболее загруженные участки маршрутной сети. Сервисы полностью соответствуют закону о защите персональных данных, работают только с агрегированными данными и входят в реестр российского ПО.

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