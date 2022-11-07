Курящих в помещениях пациентов будут выписывать из нижегородских больниц Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Курящих в помещениях пациентов будут выписывать из нижегородских больниц в качестве наказания. Об этом в своем Telegram-канале заявил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, после наступления холодов поступает много жалоб на запах сигарет в больницах.

"В сотый раз обращаться к совести бессмысленно. Все прекрасно знают, что нормы федерального закона в первую очередь касаются социальных учреждений. Даже если закон не знаешь, есть элементарные правила этики и отношения к другим пациентам", - написал замгубернатора.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что реагирование на такие нарушения будет жестким - вплоть до выписывания из больницы. Главным врачам будет выноситься строгий выговор.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вышла в топ регионов по спросу на сигареты.