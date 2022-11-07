Нижегородский "Кванториум" занял первое место на всероссийском турнире педагогических компетенций Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские педагоги дополнительного образования из детского технопарка "Кванториум Нижний Новгород" победили по итогам всероссийского турнира педагогических компетенций.

Как сообщили в министерстве образования региона, от Нижегородской области в соревновании также принимали участие "Кванториум Саров" и "Кванториум ГАЗ".



Нижегородцы победили с проектом, подготовленным совместно с Уральской геймдев-студией Targem Games в сфере подготовки IT-кадров.

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова отметила хорошую подготовку команд от региона.

"Наши команды показали высокий уровень подготовки, успешно решили кейсы от образовательных и индустриальных партнеров, поделились богатым опытом Нижегородской области в сфере образования и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Поздравляю, коллеги! Вы настоящие профессионалы!". - сказала глава нижегородского минобра.

Ранее сообщалось, что почти 2 тысячи человек посетили нижегородский мобильный технопарк "Кванториум" в Узбекистане.