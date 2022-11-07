Нижегородский "Кванториум" занял первое место на всероссийском турнире педагогических компетенций

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Нижегородские педагоги дополнительного образования из детского технопарка "Кванториум Нижний Новгород" победили по итогам всероссийского турнира педагогических компетенций.
Как сообщили в министерстве образования региона, от Нижегородской области в соревновании также принимали участие "Кванториум Саров" и "Кванториум ГАЗ".
Нижегородцы победили с проектом, подготовленным совместно с Уральской геймдев-студией Targem Games в сфере подготовки IT-кадров.
Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова отметила хорошую подготовку команд от региона.
"Наши команды показали высокий уровень подготовки, успешно решили кейсы от образовательных и индустриальных партнеров, поделились богатым опытом Нижегородской области в сфере образования и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Поздравляю, коллеги! Вы настоящие профессионалы!". - сказала глава нижегородского минобра.
Ранее сообщалось, что почти 2 тысячи человек посетили нижегородский мобильный технопарк "Кванториум" в Узбекистане.
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