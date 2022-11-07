Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 ноября 2022 13:24  [62] Детский сад № 116 Нижнего Новгорода победил во всероссийском конкурсе "Растим гражданина"
22 ноября 2022 13:10  [69] Эксперты в области образования из 20 стран соберутся на GIC 2022 в Нижнем Новгороде 1 декабря
22 ноября 2022 13:02  [79] Школу в селе Ямново городского округа города Бор открыли после капитального ремонта
22 ноября 2022 12:55  [82] Конференция "ЦИПР" пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня 2023 года
22 ноября 2022 12:44  [77] Нижегородский "Кванториум" занял первое место на всероссийском турнире педагогических компетенций
22 ноября 2022 12:27  [95] Курящих в помещениях пациентов будут выписывать из нижегородских больниц
22 ноября 2022 12:10  [88] Почти 40 остановочных павильонов заменили в этом году в Уренском районе
22 ноября 2022 11:24  [162] Олег Лавричев привез очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО
22 ноября 2022 11:17  [139] Каток в нижегородском парке "Швейцария" планируется открыть 1 декабря
22 ноября 2022 11:03  [93] Более 37 тысяч человек прошли медосмотр в нижегородских "Поездах здоровья" в 2022 году
Общество

Нижегородский "Кванториум" занял первое место на всероссийском турнире педагогических компетенций

22 ноября 2022 12:44  [77] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские педагоги дополнительного образования из детского технопарка "Кванториум Нижний Новгород" победили по итогам всероссийского турнира педагогических компетенций. 

Как сообщили в министерстве образования региона, от Нижегородской области в соревновании также принимали участие "Кванториум Саров" и "Кванториум ГАЗ".
 
Нижегородцы победили с проектом, подготовленным совместно с Уральской геймдев-студией Targem Games в сфере подготовки IT-кадров.

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова отметила хорошую подготовку команд от региона.

"Наши команды показали высокий уровень подготовки, успешно решили кейсы от образовательных и индустриальных партнеров, поделились богатым опытом Нижегородской области в сфере образования и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Поздравляю, коллеги! Вы настоящие профессионалы!". - сказала глава нижегородского минобра.

Ранее сообщалось, что почти 2 тысячи человек посетили нижегородский мобильный технопарк "Кванториум" в Узбекистане.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph