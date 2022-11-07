Школу в селе Ямново городского округа города Бор открыли после капитального ремонта Общество

После капитального ремонта в школе села Ямново городского округа города Бор возобновлен учебный процесс. Работы велись в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В учреждении заменили коммуникации, провели ремонт во всех помещениях, обновили входную группу.

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин отметил, что капитальный ремонт школ в регионе проводится сразу по нескольким направлениям.

"Наш регион один из первых в стране начал реализацию программы капитального ремонта образовательных учреждений. В этом году мы присоединились к федеральной программе, реализация которой стартовала по инициативе президента России Владимира Путина. Школы также обновляются в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий». Программа позволяет провести целый ряд улучшений в конкретном поселке, селе или деревни. Это значительно улучшает качество жизни. У людей появляется стимул жить и работать там", - отметил Глеб Никитин.

В день открытия после ремонта в Ямновской школе за парты сели 137 детей. Школьники и педагогический коллектив положительно оценили произошедшие изменения.

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Алексей Боровский проверил результаты работ. Он отметил, что в план мероприятий в рамках госпрограммы на территории сельсовета также включены ремонт детского сада и дома культуры, строительство станции водоочистки, проведение газопровода к жилым домам в двух населенных пунктах.

"В рамках федеральной программы на Ямновской территории капитально была отремонтирована не только школа, но и детский сад "Василек", и местный дом культуры. Кроме того, был закуплен новый автобус для школы, построена станция водоочистки, проведен газопровод к деревне Плотинка и селу Ивановское. Локально удалось заметно обновить жизнь на одной отдельно взятой территории. Что касается школы, остались минимальные доработки, которые не влияют на организацию учебного процесса. В садике работы по капитальному ремонту близки к завершению. После необходимых санитарных проверок учреждение откроет свои двери для воспитанников", - рассказал Алексей Боровский.

На реализацию этих проектов направлено более 270 млн рублей, из них 237 млн - из федерального бюджета.

В текущем году на реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе выделено порядка 1 млрд рублей. Средства направлены на строительство жилых домов в 14 муниципалитетах области, ремонт школ, детсадов и домов культуры, благоустройство более 80 территорий в 28 муниципалитетах, в том числе, ремонт улично-дорожной сети и пешеходных дорожек, оборудование детских и спортивных площадок, уличного освещения. Также в рамках программы на сельских территориях ведется строительство и ремонт объектов инфраструктуры.

Напомним, "Единая Россия" подготовила ряд поправок ко второму чтению федерального бюджета на ближайшие три года. В их числе предлагается увеличить финансирование программы комплексного развития сельских территорий, работ по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК и льготного агролизинга.

Создание комфортных условий жизни на селе, системная поддержка агропромышленного комплекса, привлечение кадров для работы в сельской местности включены в народную программу "Единой России" и являются ключевыми направлениями партпроекта "Российское село".