Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 ноября 2022 13:24  [62] Детский сад № 116 Нижнего Новгорода победил во всероссийском конкурсе "Растим гражданина"
22 ноября 2022 13:10  [69] Эксперты в области образования из 20 стран соберутся на GIC 2022 в Нижнем Новгороде 1 декабря
22 ноября 2022 13:02  [79] Школу в селе Ямново городского округа города Бор открыли после капитального ремонта
22 ноября 2022 12:55  [82] Конференция "ЦИПР" пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня 2023 года
22 ноября 2022 12:44  [76] Нижегородский "Кванториум" занял первое место на всероссийском турнире педагогических компетенций
22 ноября 2022 12:27  [95] Курящих в помещениях пациентов будут выписывать из нижегородских больниц
22 ноября 2022 12:10  [88] Почти 40 остановочных павильонов заменили в этом году в Уренском районе
22 ноября 2022 11:24  [162] Олег Лавричев привез очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО
22 ноября 2022 11:17  [139] Каток в нижегородском парке "Швейцария" планируется открыть 1 декабря
22 ноября 2022 11:03  [93] Более 37 тысяч человек прошли медосмотр в нижегородских "Поездах здоровья" в 2022 году
Общество

Школу в селе Ямново городского округа города Бор открыли после капитального ремонта

22 ноября 2022 13:02  [79] Общество

После капитального ремонта в школе села Ямново городского округа города Бор возобновлен учебный процесс. Работы велись в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В учреждении заменили коммуникации, провели ремонт во всех помещениях, обновили входную группу. 

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин отметил, что капитальный ремонт школ в регионе проводится сразу по нескольким направлениям.

"Наш регион один из первых в стране начал реализацию программы капитального ремонта образовательных учреждений. В этом году мы присоединились к федеральной программе, реализация которой стартовала по инициативе президента России Владимира Путина. Школы также обновляются в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий». Программа позволяет провести целый ряд улучшений в конкретном поселке, селе или деревни. Это значительно улучшает качество жизни. У людей появляется стимул жить и работать там", - отметил Глеб Никитин.

В день открытия после ремонта в Ямновской школе за парты сели 137 детей. Школьники и педагогический коллектив положительно оценили произошедшие изменения.

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Алексей Боровский проверил результаты работ. Он отметил, что в план мероприятий в рамках госпрограммы на территории сельсовета также включены ремонт детского сада и дома культуры, строительство станции водоочистки, проведение газопровода к жилым домам в двух населенных пунктах.

"В рамках федеральной программы на Ямновской территории капитально была отремонтирована не только школа, но и детский сад "Василек", и местный дом культуры. Кроме того, был закуплен новый автобус для школы, построена станция водоочистки, проведен газопровод к деревне Плотинка и селу Ивановское. Локально удалось заметно обновить жизнь на одной отдельно взятой территории. Что касается школы, остались минимальные доработки, которые не влияют на организацию учебного процесса. В садике работы по капитальному ремонту близки к завершению. После необходимых санитарных проверок учреждение откроет свои двери для воспитанников", - рассказал Алексей Боровский.

На реализацию этих проектов направлено более 270 млн рублей, из них 237 млн - из федерального бюджета.

В текущем году на реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе выделено порядка 1 млрд рублей. Средства направлены на строительство жилых домов в 14 муниципалитетах области, ремонт школ, детсадов и домов культуры, благоустройство более 80 территорий в 28 муниципалитетах, в том числе, ремонт улично-дорожной сети и пешеходных дорожек, оборудование детских и спортивных площадок, уличного освещения. Также в рамках программы на сельских территориях ведется строительство и ремонт объектов инфраструктуры.

Напомним, "Единая Россия" подготовила ряд поправок ко второму чтению федерального бюджета на ближайшие три года. В их числе предлагается увеличить финансирование программы комплексного развития сельских территорий, работ по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК и льготного агролизинга. 

Создание комфортных условий жизни на селе, системная поддержка агропромышленного комплекса, привлечение кадров для работы в сельской местности включены в народную программу "Единой России" и являются ключевыми направлениями партпроекта "Российское село". 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph