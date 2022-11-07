Как отрастить бороду?

Рост волос на лице обусловлен генетически. Борода на нижней части лица появляется вследствие работы гормона тестостерона. Если у мужчины низкий гормональный порог, отрастить бороду получится только искусственным путем.

На сегодняшний день существует множество косметических (и даже хирургических) процедур помогающих решить данную проблему:

Метод пересадки Стрип. Затылок мужчины используют в качестве донорского участка. Хирурги срезают участок кожи размером до 20 см. Из донорского материала вырезают фолликулярные элементы (графт) и пересаживают на нижнюю часть лица пациента.

Затылок мужчины используют в качестве донорского участка. Хирурги срезают участок кожи размером до 20 см. Из донорского материала вырезают фолликулярные элементы (графт) и пересаживают на нижнюю часть лица пациента. Метод FUE – это усовершенствованная пересадка волос без серьезного хирургического вмешательства. Из донорской зоны фолликулярные единицы пересаживаются при помощи специальных аппаратов, напоминающих классический пинцет.

– это усовершенствованная пересадка волос без серьезного хирургического вмешательства. Из донорской зоны фолликулярные единицы пересаживаются при помощи специальных аппаратов, напоминающих классический пинцет. Метод HFE – современная трансплантация волосяных фолликул при помощи микроигл.

Косметические методы и самостоятельный уход

На крайние меры – хирургическое вмешательство или трансплантация волос решаются не многие. Более доступным (и в ряде случаев не менее эффективным) стал домашний и косметический уход за бородой.

Отрастить бороду самостоятельно или при помощи барберов можно буквально за полгода, но результат зависит от множества факторов:

Стрессовые ситуации.

Травмы лица, характерные порезы и ссадины, шрамы.

Инфекционные заболевания.

Генетика.

Гормональный дисбаланс.

Алопеция очагового типа.

Атопический дерматит.

Кожные инфекции, например, дерматомикоз.

Заболевания микологического уровня, грибковые инфекции.

Особенности волосяного покрова.

Первый этап

На первом этапе возникает парадоксальный совет - чтобы отрастить бороду как можно быстрее, все волосы на лице нужно полностью сбрить. Если в домашних условиях равномерно длину волос убрать не получается, лучше обратиться в специальные мужские парикмахерские – барбершопы. Выполняется процедура не для того, чтобы волосы росли быстрее, а для того, чтобы сделать максимально равной густоту и длину будущей бороды.

Длительность первого этапа сугубо индивидуальна. Некоторые мужчины проходят его за полтора месяца, другие – за 3-4 месяца. В это время на лице часто возникают дискомфортные ощущения: маленькие волоски кажутся жесткими, кожа становится чувствительнее, может возникать раздражение в нижней части лица. Более того, барберы советуют отращивать бороду в зимний период или отпуск, чтобы скрыть визуальные недостатки. Волосы могут расти неравномерно, закручиваться внизу, отдельные участки бороды могут быть светлее или темнее. Если внешний вид на первых порах не смущает мужчину, отращивание лучше начать в летний сезон: под воздействием естественного тепла, а также из-за доступности натуральных витаминов летом можно ускорить процесс роста волос.

На первом этапе можно использовать специальные средства Minoxidil для бороды. Также можно использовать масла для ускорения роста волос и стоит обратить внимание и на сбалансированные витаминные комплексы.

Чтобы уменьшить дискомфорт на первом этапе отращивания, косметологи советуют использовать специальные средства:

Скрабы для лица с абразивными частицами помогают отшелушить отмершие слои эпидермиса, что ускоряет рост новых волосков.

Мягкий пилинг поможет избежать врастания волос и воспаления внутренней фолликулы.

На начальных этапах обязательным станет масло для бороды. Использовать его можно утром и вечером. Такие косметические средства содержат множество полезных витаминов: они насыщены пептидами, ниацинамидами, никотиновой кислотой (витамин РР).

Второй этап – первая стрижка и последующий уход

Первая стрижка обязательно должна пройти в парикмахерской! Барберы помогают выбрать форму бороды, которая наиболее органично подойдет клиенту. Важно выбрать не только длину и форму бороды, но и скорректировать верхнюю линию роста волос.

В последующем домашнем уходе за бородой важно придерживаться следующих правил:

Волосы на шее выглядят неухоженными и не способствуют росту бороды. Поддерживать форму лучше при помощи триммера. Сбривать волосы лучше до подбородка, но не стоит забывать и про верхнюю линию. Подстригать бороду ножницами можно только в случае, если волосы отрасли до достаточной длины. Утром и вечером лучше использовать косметические средства, например, бальзамы или экстракты. Необязательно применять только комплексы для роста волос. Есть множество средств для укрепления, мягкости, питания волос. Не стоит забывать и про пилинг: скраб можно использовать не больше 2 раз в неделю. Бороду нужно регулярно расчесывать. Для этого подойдет и обычный гребень.

Для очищения густой бороды можно использовать специальные шампуни.

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