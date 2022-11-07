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Общество

Нижегородцы поддерживают военнослужащих, находящихся в зоне СВО

22 ноября 2022 14:40  [72] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Местное отделение партии "Единая Россия" Нижегородского района областного центра передало необходимые вещи, продукты, а также письма для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

"Пусть наши защитники имеют еще больше запасов на необходимые нужды. Для очередной партии груза наши активисты и сторонники "Единой России" за несколько дней собрали средства на продукты питания, необходимые принадлежности и теплую одежду. Юное поколение тоже старается поддержать наших солдат. Ребята отправляют рисунки со словами поддержки, пишут трогательные письма. В настоящее время особенно чувствуется сплочение и единение народа. И девиз "Мы вместе!" сегодня звучит очень актуально", - отметил секретарь местного отделения Нижегородского района Андрей Прохоров.

Активисты местного отделения "Единой России" собрали средства на приобретение  квадрокоптера и миноискателей. Кроме того, закуплено более 1200 кг продуктов и необходимых вещей. В составе груза – консервированные каши с мясом, сгущенное молоко, бутилированная вода, масло растительное, чай, сахар, сладости, а также тельняшки, шапки, шерстяные носки, влажные салфетки, хозтовары.

А учащиеся школ и воспитанники детских садов Нижегородского района приготовили очередную  партию  писем, открыток и рисунков из дома, которые обязательно согреют солдат своим теплом и добрыми словами поддержки уже в ближайшее время.

Напомним, по всей стране "Единая Россия" собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

С 26 сентября в общественных приемных "Единой России" в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. В том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей.

В рамках федерального законодательства "Единая Россия" предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства. 

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Теги:
Армия Единая Россия
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