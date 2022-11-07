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Общество

Более 500 "Аптечек 60+" закуплено нижегородцами в рамках проекта "Мост дружбы" для пенсионеров ДНР

22 ноября 2022 14:43  [86] Общество

Более 500 "Аптечек 60+" закуплено нижегородцами в рамках проекта "Мост дружбы" для пенсионеров Харцызска и Иловайска Донецкой Народной республики.

По словам председателя правления Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России, депутата Законодательного собрания Нижегородской области Валерия Антипова, нижегородская делегация "Союза пенсионеров России" в рамках "Моста дружбы" посетит Харцызск в середине декабря, передаст гуманитарный груз, первую партию аптечек, которые закуплены специально для пенсионеров ДНР. "Мост дружбы" и все мероприятия, которые организованы в рамках этого проекта – важная часть инициативы, которая направлена на оказание конкретной помощи именно людям пенсионного возраста", - добавил нижегородский парламентарий, подчеркнув, что "пенсионеры значат многое для любой страны, а оказавшись в сложной жизненной ситуации, им как никогда нужна наша помощь и поддержка".

Валерий Антипов также отметил, что кроме "Аптечек 60+" и медтехники, которые будут переданы территориальному центру соцобслуживания Харцызска, состоятся приемы врачей-кардиологов и терапевтов, а также пройдет концертная программа, подготовка к которой уже активно идет в Нижнем Новгороде.

Как пояснил руководитель проекта "Мост дружбы", член правления Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России Александр Кулигин, аптечки, стоимостью почти четыре тысячи рублей каждая, со всеми необходимыми медикаментами, а также 300 тонометров и глюкометров доставлены в НРО Союза пенсионеров России и готовятся к отправке в ДНР.

В заключение Александр Кулигин добавил, что до конца текущего года НРО Союза пенсионеров России передаст 700 таких "Аптечек 60+" пенсионерам Харцызска и Иловайска в рамках проекта "Мост дружбы".

Напомним, что проект "Мост дружбы" Нижегородского регионального отделение Союза пенсионеров России стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов. Грант выделен для оказания помощи пенсионерам Харцызска и Иловайска ДНР.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года. Кроме того, пенсионеры Нижегородской области и Харцызска договорились о сотрудничестве для поддержки людей старшего поколения.

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Теги:
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