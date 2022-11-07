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Общество

Евгений Люлин: "Материнство – это не только радость, но еще и тяжелый труд"

27 ноября 2022 09:45  [88] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем матери!

Мама – самый родной для всех человек! Она заботится о ребенке, носит его под сердцем, всю жизнь поддерживает и оберегает!", - говорится в тексте поздравления.

"Материнство – это не только радость, но еще и тяжелый труд. Сначала надо в муках родить дитя, потом заботиться о нём, не спать ночами, лечить, если заболеет, переживать и волноваться. Родина, как мать, тоже берёт на себя ответственность за нас, своих детей! А когда мы вырастаем, уже мы берём на себя ответственность – за своих матерей и за свою родную страну!

Считаю, в День матери нужно вспомнить о женщинах, которые наравне с мужчинами и трудились, и воевали, и сумели вырастить своих детей в трудные годы! Их пример сегодня вдохновляет молодых женщин, которые добиваются успехов в бизнесе, в политике, в общественной деятельности!

Низкий поклон матерям, посвятившим себя воспитанию детей! Пусть ваши сыновья и  дочери, вырастая, щедро отдают вам тепло своего сердца! Счастья вам, мира, добра, успехов во всех делах!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
День Матери Евгений Люлин
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