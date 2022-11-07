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Происшествия

ФСБ обнаружила в Нижегородской области подпольное производство оружия

22 ноября 2022 15:16  [2] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ФСБ обнаружила в Нижегородской области подпольное производство оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией в октябре задержали 68 человек, причастных к незаконному производству и сбыту оружия. Мастерские были обнаружены в 31 регионе, в том числе и в Нижегородской области.

Всего по стране было изъято 304 единицы огнестрельного оружия: противотанковое ружье, 3 пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-мм миномет, подрывная машинка, 83 артиллерийских снаряда.

Кроме того, силовики обнаружили 51 ручную гранату, более 18,4 кг взрывчатых веществ и более 15 тысяч патронов.

Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за продажу военной экипировки в США и страны Европы.

Напомним, что в июне в Нижегородской области также было обнаружено незаконное производство оружия. 

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Теги:
Оружие ФСБ
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