ФСБ обнаружила в Нижегородской области подпольное производство оружия Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ФСБ обнаружила в Нижегородской области подпольное производство оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией в октябре задержали 68 человек, причастных к незаконному производству и сбыту оружия. Мастерские были обнаружены в 31 регионе, в том числе и в Нижегородской области.

Всего по стране было изъято 304 единицы огнестрельного оружия: противотанковое ружье, 3 пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-мм миномет, подрывная машинка, 83 артиллерийских снаряда.

Кроме того, силовики обнаружили 51 ручную гранату, более 18,4 кг взрывчатых веществ и более 15 тысяч патронов.

Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за продажу военной экипировки в США и страны Европы.

Напомним, что в июне в Нижегородской области также было обнаружено незаконное производство оружия.