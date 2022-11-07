Миллион рублей собрали на благотворительном спектакле "Женитьба Фигаро" в Арзамасе Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород"

Первый благотворительный спектакль "Женитьба Фигаро" в рамках проекта "Дарим Добро Детям" прошел в Арзамасе.

Как сообщили в нижегородском региональном отделении "Деловой России", всего было собрано порядка 1 млн рублей. Вырученные средства направят на поддержку мобилизованных и членов их семей из Арзамасского и других районов Нижегородской области.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель научно-технического совета Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина, член совета НРО "Деловая Россия" Олег Лавричев выразил благодарность каждому зрителю, посетившему спектакль в Арзамасе.

Второй благотворительный спектакль состоится 23 ноября в Нижнем Новгороде, в театре оперы им. Пушкина.

Напомним, что всего в спектакле "Женитьба Фигаро" задействовано более 30 непрофессиональных актеров - известных предпринимателей и политиков Нижнего Новгорода.