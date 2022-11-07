Банк "Открытие": жители Приволжья доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам больше, чем телевидению Бизнес

83% жителей Приволжского Федерального округа постоянно смотрят телевизор, при этом число подписчиков платного телевидения быстро растет. Кинопоказы и развлекательные шоу – самые любимые телепрограммы телеаудитории. 41% полагает, что классическое телевидение продолжит динамично развиваться. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к Всемирному дню телевидения.

35% опрошенных в регионе смотрят телевизор каждый день не менее 3-5 часов. Еще 34% включают телевизор практически каждый день. 14% обращаются к телевидению постоянно, но не чаще двух-трех раз в неделю. 10% смотрят телевизор крайне редко, 8% - не смотрят вообще (на Северном Кавказе 11%, на Урале лишь 2%).

Среди любимых телепередач респондентов из ПФО (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) лидируют кинопоказы (68%), выпуски новостей и информационные программы (53%), далее идут развлекательные программы и шоу (51%), научные и образовательные программы (43%), спортивные трансляции (23%), общественно-политические ток-шоу (18%).

При этом половине опрошенных (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) не нравятся общественно-политические ток-шоу (52%). Далее расположились спортивные трансляции (20%), развлекательные программы и шоу (20%) и выпуски новостей (14%).

Ровно половина респондентов доверяют информации, которую дает телевидение (4% - полностью, 46% - скорее доверяют). Самый высокий уровень доверия – в Южном федеральном округе (56%), самый низкий – на Дальнем Востоке (31%).

44% респондентов из России не доверяют телевизионной информации (31% скорее не доверяют, 13%- полностью). Самый высокий уровень недоверия – на Дальнем Востоке (57%) и в Северо-Западном федеральном округе (55%), самый низкий- в Южном (36%) и Приволжском (37%) федеральных округах.

Среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (48%). Они опережают телеграм-каналы и социальные сети (45%), телевидение (36%), радио и печатные издания (по 8%). 4% не доверяют никаким источникам информации: и здесь лидирует Дальний Восток (10%).

Идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству россиян. 56% не пользуются и не собираются пользоваться подписками на платные телеканалы. Ещё 12% не пользуются, но планируют делать это. 17% начали пользоваться такими подписками недавно, год-два назад. 15% подписаны на платное телевидение много лет.

40% респондентов уверены, что телевидение в будущем продолжит динамично развиваться. Наиболее популярна такая точка зрения на Урале (44%), наименее – в Северо-Западном федеральном округе (34%). По мнению 29%, телевидение останется развлечением преимущественно для пожилых людей. 10% прогнозируют окончательное исчезновение телевидения и победу видеосервисов. В Южном федеральном округе так считают 16%, а на Дальнем Востоке лишь 2%. Еще 21% затруднились оценить будущее телевидения.

*Опрос проводился 07-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").