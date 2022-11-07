"Социальный рост: Бюджет 2023-2025 принят в основном чтении с поправками "Единой России" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками "Единой России", которые касаются социальной поддержки, образования, здравоохранения, развития села и центров занятости, поддержки НКО и сферы культуры принят во втором, основном, чтении. Он предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей.

В первую очередь, возрастают расходы на поддержку семей с детьми.

"Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Это пособие будет гораздо легче оформить. Достаточно просто заполнить заявление на портале Госуслуг либо непосредственно в отделении объединённого Пенсионного фонда или, предположим, МФЦ. Оно будет соответствовать в зависимости от имущественного положения семьи либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума", - отметил координатор направления "Хорошая работа – достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя думской фракции Андрей Исаев.

Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал.

"За первого ребенка он составит 590 тыс. рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мама, 780 тыс. рублей. Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объеме. А по некоторым статьям, например, поддержка семей с детьми, они даже возрастают", - подчеркнул Андрей Исаев.

По инициативе "Единой России" дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Плюсом 450 млн рублей пойдут на программу развития молодежного предпринимательства; 250 млн рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание "Единая Россия" уделяет теме занятости. Ко второму чтению по инициативе партии еще 2,7 млрд рублей заложено в бюджет на это направление, в том числе – модернизацию центров занятости в 17 регионах страны.

"Мы предполагали, что структурная перестройка экономики, связанная с санкциями, может достаточно болезненно ударить по людям. Договорились с Минтруда, и были выделены дополнительные средства, чтобы проводить переквалификацию людей, которые не потеряли работу, но находятся под угрозой потери. Это показало себя крайне эффективно. Поэтому мы сочли необходимым добавить 2,5 миллиарда на переквалификацию, повышение квалификации работников, которые не являются безработными", - отметил Андрей Исаев.

Еще одна важная тема, которую дополнительно финансово обеспечила "Единая Россия", - средства на социальный контракт.

"Мы предложили добавить на социальный контракт сверх того, что было запланировано, еще 7,5 млрд рублей именно под углом занятости. При этом мы увеличиваем те средства, которые человек сможет получить на открытие собственного дела, до 350 тысяч разово, на ведение собственного приусадебного хозяйства – до 200 тысяч. Мы предполагаем, что этой популярной мерой смогут воспользоваться ежегодно по 400 тысяч человек", - сказал Андрей Исаев.

Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в 2 раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей.

В сельском хозяйстве и рыболовстве при поддержке партии рост расходов также существенный. В 2023 году он составляет 58 млрд рублей. Поправками, которые внесла «Единая Россия», дополнительно 8 млрд рублей направлено на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей - на обеспечение устойчивой связью и Интернетом отдаленных территорий.

"Даже при общем падении ВВП, падение производства сельского хозяйства не произошло. Наоборот, есть рост. И мы планируем рост в ближайшие три года. Зачастую поддержка сельского хозяйства заложена не только в статьи, которые напрямую относятся к сельскому хозяйству. Вот, например, статья, на которой мы тоже предложили добавить средства, более 8 млрд рублей, на оказание универсальных услуг связи. Благодаря нашей поправке 314 населенных пунктов будут подключены к интернету и 1800 получат нормальную телефонную связь", - отметил Андрей Исаев.

Дополнительно 100 млн рублей "Единая Россия" предложила выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей - на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей - на восстановление объектов культурного наследия в регионах.

Еще одна важная тема - поддержка социально ориентированных НКО, в том числе благотворительных, ветеранских, волонтерских. "Единая Россия" выступила за сохранение объема их финансирования из бюджета на уровне не ниже 2022 года. Помимо этого, партия предложила дополнительно выделять около 250 млн рублей ежегодно на обучение участников студенческих стройотрядов рабочим специальностям, увеличив финансирование этого направления в два раза. Это позволит проводить ежегодное обучение 50 тысяч человек.

"Мы - партия политического реализма. И мы говорим правду. Бюджет, действительно непростой. Россия находится в сложной экономической ситуации, когда против нас ведется санкционная война и на мир медленно, но уверенно надвигается мировая экономическая рецессия. Но, ведя переговоры с Правительством, мы договорились о принципиальных вещах. О том, что расходы на социалку не только не будут снижаться, но и вырастут. Таким образом, экономические трудности ни коим образом не скажутся на социальном самочувствии граждан", - заключил Андрей Исаев.

В свою очередь, 24 ноября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области рассмотрят в первом чтении проект регионального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина отметила, что в Нижегородской области сформирован сбалансированный бюджет, который обеспечивает выполнение всех социальных обязательств и сохранение проектов развития.

"Мы предусмотрели существенные средства на капремонт учреждений социальной сферы: до 5,8 млрд рублей на школы, детсады, больницы. Это в 1,4 раза больше, чем в первоначальном бюджете текущего года. На реализацию региональной программы льготной ипотеки будет направлено более 186 млн рублей. Еще один важный момент, предусмотренный проектом бюджета - увеличение на 30 процентов расходов на приобретение квартир для детей-сирот. Более миллиона нижегородцев пользуются разными видами социальной поддержки. Мы не просто сохраняем социальные обязательства, но и индексируем расходы на эти статьи", - подчеркнула Ольга Щетинина.

По ее словам, важно, что в проекте бюджета на 2023 год сделан акцент на развитии районов Нижегородской области в плане благоустройства городских пространств, строительства и ремонта дорог, развития социальной инфраструктуры. Беспрецедентные средства, 1 млрд рублей, заложены на инициативное бюджетирование.

"Сейчас депутаты фракции партии "Единая Россия" детально работают над тем, чтобы все направления народной программы партии были профинансированы в полном объеме", - отметила руководитель фракции "Единой России".